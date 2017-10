13 propostes per al cap de setmana

Després d'uns dies de pluja, sembla que tindrem un cap de setmana més estable, així que podeu aprofitar per fer coses amb la canalla.

Estrena de cinema

Avui s'estrena als cinemes el film d'animació infantil 'El diari de la Florentina', una pel·lícula basada en unes històries infantils publicades a la revista 'Miś' sobre les aventures de la Florentina i dirigida a nens i nenes de 3 a 6 anys. La Florentina és una musaranya que viu en un poblet del bosc on al principi se sentirà una mica sola però aviat es farà amiga d’unes nenes degús: la Celestina, l'Albertina i la Miquelina. Ella, que encara és molt petita, observa el món amb la innocència i la sorpresa d’un infant. Descobreix les coses a la vegada que n’aprèn el nom i escolta i comprova les explicacions dels grans amb la mica de sospita de qui vol pensar per si mateix.

Opera for Kids

A partir de diumenge arriba al Teatre Borràs un espectacle que apropa el món de l'òpera als més petits. És un espectacle lúdic i alhora didàctic creat amb la intenció de donar a conèixer als nens a partir de 6 anys els conceptes bàsics del món de l'òpera, tot descobrint peces emblemàtiques com 'Un bel di vedremo', 'Libiano', 'Duo papaguenos', 'O mio bambino caro', 'Una urtiva lagrima', 'Nessun dorma' o 'Bohemian rhapsody'.

Concert-espectacle al Palau de la Música

Aquest dissabte el Palau de la Música Catalana inicia una nova temporada de concerts i activitats familiars amb l’estrena a Catalunya de 'Tocatico-Tocatà', destinat a nadons i infants de 0 a 5 anys i creat a partir de la música de Carles Santos. A 'Tocatico-Tocatà', títol d’una de les cançons més característiques de Carles Santos, una nit de pesca per la Mediterrània esdevé l’entorn idíl·lic per apropar l’univers del compositor als més petits. Es tracta d'un muntatge de gran sensibilitat poètica i tocs surrealistes.

Torna La Tardor a Món Sant Benet

Món Sant Benet obre aquest dissabte una nova temporada d'activitats familiars que us permetran descobrir la màgia del monestir i de la tardor. Sota el títol 'Pa amb vi i sucre', el recorregut, pensat per a petits i grans, repassa els mil anys d'història del monestir de Sant Benet i permet descobrir la seva màgia des d'una nova perspectiva: amb els cinc sentits. Partint de les històries i llegendes que han anat teixint el passat del monestir, el recorregut posarà l'accent en les olors, el gust i el tacte. En total se n'han programat sis sessions, que es duran a terme sempre en dissabte. Seran a les 6 de la tarda, entre el 21 d'octubre i el 2 de desembre, i inclouran un petit tast.

Festival Escena Poblenou

Aquest cap de setmana el Festival Escena celebra la seva 16a edició, amb una programació centrada en les arts escèniques contemporànies, implicades amb la creació, el territori i la realitat social actual. Des dels inicis, Escena Poblenou també ofereix programació compromesa amb els més petits i enguany oferirà 'Superbleda',de la companyia La Bleda, una peça sobre els superpoders i la imaginació de la qual el públic infantil podrà gaudir. També han programat dos tallers: l'acció Sacseja Poblenou, amb la Fundació Ires, i un taller sobre violència de gènere, amb l'artista Carla Rovira.

Taller jardineria

Al centre de jardineria Bordas, de Gavà, aquest dissabte organitzen un taller per introduir la canalla en la cura d'un hort. L'activitat anirà a càrrec de Lia Casas, que és jardinera, tindrà lloc a les 17.30 h i serà gratuïta amb places limitades. Cal apuntar-s'hi prèviament: mcalm@jardineriabordas.com o 93 638 17 80.

Torna el Petit Poliorama

El cicle Petit Poliorama s'estrena aquest cap de setmana amb tres de les propostes de més èxit: 'Ritmes i rialles', d'ElPot Petit, aquest diumenge 22 i el de la setmana vinent, 29 d'octubre; 'La festa del temps', de Xiula, el 5 i el 12 de novembre, i 'Canta i balla amb la Nia, la Mel i en Ton', de Mainasons, el 19 i el 26 de novembre. Tots els espectacles començaran a les 12 h del migdia. De moment, aquet cap de setmana la cita és amb ElPot Petit, que es va formar l'any 2010 per oferir espectacles diversos pensats per a tota la família i en especial per als nens i que a Petit Poliorama presenten l'espectacle 'Ritmes i rialles', un concert-espectacle molt participatiu en el qual el cuc poruc, un dels seus personatges més coneguts, juntament amb la Jana, en Pau i la Melmelada Band ens conviden a fer un viatge per conèixer mil històries de dins d'un pot màgic. Serà un viatge ple de música, amb les cançons del seu últim disc, 'Ritmes i rialles', titelles i teatre.

Activitat infantil al Xic Protesta de Vic

El Protesta és el festival internacional de crítica social de Vic i aquest any celebren la 5a edició amb l'art reivindicatiu com a tema central. Com han fet en les últimes 4 edicions, un dia del festival el dediquen als més menuts i fan el Xic Protesta, que aquest any se celebra aquest diumenge a les 17 h amb la projecció de 'La vida d'en Carbassó' i seguidament l'espectacle de clown 'La Karmesse', amb Ale Risorio, de Pallasos en Rebeldía. Un acte que fan en col·laboració del Cineclub Vic i el Consell Local de la Cooperació de Vic.

Diumenges per a petits i grans al Museu Nacional

Des del Museu Nacional us proposen activitats per recuperar el plaer per la observació i la conversa en família, una estona de calma per descobrir junts tot el que les obres d’art poden suggerir. La proposta per a aquest diumenge és: 'Què està passant, aquí? Converses en família', activitat pensada per a infants de 8 a 12 anys. Us heu adonat que les obres d’art són com un mirall on el món apareix reflectit? Tot practicant l’art de la conversa i a través de petites propostes creatives podreu descobrir que, si ens aturem i les observem amb deteniment, les obres d’art ens expliquen coses diferents a cadascun de nosaltres. Compartir-ho pot ser apassionant.

Tom Sawyer al Jove Teatre Regina

Des d'aquest dissabte i fins al diumenge 12 de novembre, els dissabtes, diumenges i el dimecres 1 de novembre a les 17.30 h, en el marc de la Programació Familiar del Jove Teatre Regina la companyia Lazzigags torna amb el seu espectacle 'Tom Sawyer, detectiu', un dels millors muntatges d'aquesta emblemàtica companyia.

Passatge Insòlit a Santa Coloma de Gramenet

Els Jardins de la Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet es tornaran a omplir aquest cap de setmana de petites carpes i atraccions 'insòlites' a l'aire lliure. Enguany el Passatge Insòlit acollirà els espectacles de set companyies: Brunette Bros., El Retrete de Dorian Gray, Cia. Holoqué, Nacho Diago Produccions, L'Excèntrica, Itinerània i Tombs Creatius. El programa inclou propostes per a tots els públics amb màgia i titelles.

Taller infantil

Aquest diumenge, de 16.30 h a 19 h, el centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat acollirà un taller infantil de medi ambient. Els nens i nenes aprendran jugant a tractar aliments de l’hort. En concret, els petits es divertiran decorant un moniato, l’hortalissa estrella de la tardor. L’activitat tindrà lloc a El Pati de l'Splau, una àrea oberta a l’aire lliure amb un disseny arquitectònic avantguardista que busca ser un punt de referència en matèria de gastronomia i oci per a clients i visitants.

Treballar les emocions

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l’activitat 'L'aventura de les emocions'.La cita és aquestdissabte a les 12 h, a l'Abacus Balmes. Es tracta d'una activitat gratuïta. Saray Pilar Royo, psicòloga especialitzada en el desenvolupament i creixement emocional, explicarà com influeixen les emocions en el desenvolupament infantil. A través de jocs, contes i activitats dinàmiques descobrireu l’emocionant món de les emocions i de l’autoconeixement. Edat recomanada: de 4 a 14 anys. Els nens i nenes hauran d’anar acompanyats d’un adult durant l’activitat. És necessària la inscripció prèvia.