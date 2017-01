6 propostes per al cap de setmana (i un avançament)

Si esteu enllestint els plans per gaudir en família del cap de setmana, potser us interessa alguna d'aquestes propostes.

Música a L'Auditori

El Servei Educatiu de L'Auditori i la Banda Municipal de Barcelona estrenen aquesta setmana un concert per a públic escolar i familiar. Maaambo!, una de les grans novetats d'aquesta temporada, proposa un viatge a l'Amèrica Llatina per descobrir-ne la varietat de ritmes i músiques. Els músics de la Banda Municipal de Barcelona són els guies d'aquest apassionant 'tour' en avió que portarà els passatgers de la Sala 1 Pau Casals del tango al son, passant pel 'mambo', el 'danzón' o el 'joropo'. Enfilat a l'avió de la Banda Municipal de Barcelona airlines, que s'enlaira des del centre de Barcelona, el públic farà escala a Cuba, Puerto Rico, l'Argentina, Mèxic, el Brasil i Veneçuela. En cadascun d'aquests set països podrà escoltar les sonoritats de la seva tradició musical popular, conèixer algunes deles figures clau de la història de la música llatina i les seves danses més característiques. Entre el repertori sonaran peces tan emblemàtiques com el 'Mambo n. 8', 'La conga del fuego nuevo', 'La bamba', el 'Libertango', el 'Malambo' o el 'Tico Tico'. El viatge acaba amb el retorn dels músics a Catalunya, que ens portaran l'havanera 'La bella Lola' després d'haver travessat l'Atlàntic. 'Maaambo!' compta amb la direcció escènica de La Cubana, que dirigeix per primera vegada un concert dedicat al públic escolar i familiar. La Cubana n'ha ideat el vestuari, les coreografies, l'audiovisual i tots els elements que faran d'aquest concert una autèntica festa llatina. Dissabte serà la gran estrena per al públic familiar.

Cinema infantil

Després del seu pas per 'El meu primer festival' i el Festival de Gijón, avui s'estrena 'El regal de la Molly Monstre', un film recomanatper a infants a partir de 3 anys. Explica la història de la Molly Monstre, l'única i molt estimada filla d'en Popo i l'Etna Monstre. La seva vida transcorre en l'entorn familiar, jugant amb el seu millor amic, l'Edison, una joguina de corda que té vida pròpia. Però quan la seva mare pon un ou (que covarà el pare), la Molly emprèn un viatge que li canviarà el lloc a la família. El viatge la durà lluny de casa, travessant les muntanyes Molt Molt Salvatges i fins a l'illa de l'Ou,on es reunirà amb el pare i la mare i amb el seu nou germanet minimonstre.

Activitats familiars a la Fundació Miró

Doble proposta aquest cap de setmana a la Fundació Miró. Taller de dansa en família a càrrec de Silvia Sant Funk – Krishoo Monthieux. Dissabte, a les 17.00 h, i diumenge, a les 11.00 h, Caçadors de sons, taller concebut i conduït per Sons de Barcelona. Amb gravadores i micròfons ocults, es proporsa una aventura en família a la recerca dels sons que s’amaguen en els espais de la Fundació.

Una de teatre

Somriures i sorpreses assegurades per a tota la família amb l'espectacle familiar que ocupa aquests dies el saT! Barcelona. S'hi representa l'èxit de la Mostra d'Igualada 2016, 'Plors de cocodril, de La Pera Llimonera, el drama d'un electricista que entra a l'habitació on dormen els nadons d'una escola bressol per canviar-hi una bombeta. Però els petits comencen a despertar-se i plorar. Aleshores, l'electricista es veu obligat a adormir-los de nou abans de sortir, i així desplega tota una sèrie d'estratègies i aptituds que mai s'hauria imaginat. Amb un sol intèrpret –Pere Romagosa, un pallasso en tota regla– damunt de l'escenari, l'espectacle fa arrencar les rialles de petits i grans, que es veuen reflectits en el protagonista! Dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12.00 h i a les 17.30 h. Teatre d'humor per a tots els públics.

Més teatre al Born CCM

Nova proposta de teatre familiar, aquest dissabte (17.00 h) i diumenge (12.00 h) al Born CCM. S'hi representarà l'espectacle 'Les supertietes'. La història de la Queralt, que serà tieta però creu que no ho sabrà fer. Amb l'ajuda de les seves amigues, que ja són tietes, la Queralt descobrirà com ser una "supertieta" amb contes i màgia. Un muntatge que va obtenir el premi al millor espectacle de la Mostra d'Igualada 2016.

Art en família

Demà, dissabte, de 10.00 h a 12.00 h, EART obrirà el seu espai per gaudir d'un matí en família. Art en obert és una activitat intergeneracional que s'activa des dels processos de l'art contemporani amb l'acompanyament d'artistes i/o educadors en arts. És una activitat oberta i flexible a la qual els participants es poden sumar en qualsevol moment. Us convidem a passar-ho bé plegats i a col·laborar en la iniciativa dels altres, potenciar experiències creatives a través dels materials. Aquest dissabte proposen l'activitat Zona de contacte amb l'artista de la Residència EART, María Jesús Olivos, que planteja un espai d'experimentació amb objectes construïts per comunicar-nos d'una altra manera a través dels sentits, el tacte, el moviment o el so. Comunicar-nos amb les mans o connectats per un cordó umbilical, per explorar junts altres formes de trobar-nos.

Màgia al Barts

I un avançament. Nuel Galán estrenarà el dijous 18 al Teatre Barts de Barcelona 'Mr. Snow, la leyenda continúa'. Galán és un mag "deixeble" i mà dreta d'Antonio Díaz, el Mago Pop. L'ha acompanyat al llarg de la seva carrera des d'un segon pla i és una peça clau de l'engranatge que l'ha fet triumfar. Del 19 al 22 de gener, porta a Barcelona la llegenda màgica de Mr. Snow. Es tracta de la continuació de 'La sorprenent història de Mr. Snow', un dels espectacles amb els quals es va donar a conèixer el Mago Pop en els inicis de la seva carrera.