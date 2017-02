El primer parc inclusiu de Catalunya

El Parc Integra, creat i instal·lat per Happyludic, és el primer de Catalunya adaptat a la diversitat funcional. Es troba a la Garriga, a la zona de la Sínia (carrer Torrent de la Sínia, cantonada Carretera Nova) i aviat n'hi haurà també a altres poblacions.

L'humorista Peyu, el Blai i l'Arnau protagonitzen la campanya que l’empresa de mobiliari urbà i parcs infantils ha creat per donar-lo a conèixer. Segons afirma Jordi Crous, cofundador i director comercial de Happyludic, "l'objectiu és que tots els parcs infantils es converteixin en espais de joc inclusius i oberts a tothom". "Amb el Parc Integra hem fet el primer pas per aconseguir-ho", afegeix.

L'humorista Peyu és el protagonista de la campanya que Happyludic ha dedicat als Parcs Integra

Fa dos anys, arran del comentari d'una mare que reclamava més atenció als nens amb problemes de mobilitat a l'hora de dissenyar parcs, l'empresa es va comprometre fermament a treballar perquè cap nen, independentment de les seves capacitats, hagués de conformar-se a mirar com els altres juguen. Amb aquest propòsit va ampliar la seva línia de jocs adaptats, cosa que ha acabat donant lloc al Parc Integra.

Els pares de l'Arnau, el Joan i la Mercè, no van dubtar ni un moment quan Happyludic els va proposar que l'Arnau participés a la campanya. Hi van posar totes les facilitats i es van desplaçar a la Garriga per a la gravació. Era la primera vegada que l'Arnau es gronxava i pujava a un balancí i l'experiència va valer la pena. "Si amb aquesta campanya col·laborem a fer que els nostres dos fills puguin jugar i divertir-se als mateixos parcs quan voltem per Catalunya ens donem per satisfets" afirmaven el mateix dia de la gravació.

5 jocs adaptats i inclusius

El Parc Integra està format per 5 jocs -també hi ha l'opció que siguin 4- on poden jugar junts nens amb diferents capacitats. Es tracta d'un multijoc, una balança, un giratori, un gronxador i una molla. Els 3 primers estan adaptats a cadires de rodes i el disseny dels 2 últims assegura l’estabilitat dels nens, que poden gronxar-s’hi sense caure. El parc també inclou un panell d'acer patinable, personalitzat per a cada municipi, on s'informa de les característiques dels diferents elements.