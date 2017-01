Vet aquí un circ familiar

La Leela obre els ulls de bat a bat quan entra a la carpa del circ i, encara no sabent ben bé què li espera, crida: “Anem a fer iogaaaa”. Nerviosa i il·lusionada, es descalça i s’ajunta amb tots els infants, adolescents, pares i monitors que estan preparats per fer l’escalfament previ al Circ en Família que organitza, el diumenge al matí cada 15 dies, el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel. La carpa i les oficines ocupen uns terrenys al costat de l’Ateneu Popular 9 Barris, de Barcelona. “Talons al cul, saltant, aixequem un braç, panxa a terra, ara fem grups”, va dient Xavi Cervera, que dirigeix aquesta activitat, que “intenta que els pares juguin i treballin durant dues hores amb els seus fills”. “I qui diu pares diu adults en general, perquè també s’hi apunten oncles i àvies”, afegeix.

Però no perdem de vista la petita i espavilada Leela: ella, com altres infants, té pressa per passar per les expertes mans dels quatre monitors i, sense defallir i amb una energia inesgotable, tornar a començar un circuit que cadascú es fa a mida, sempre amb l’assessorament dels coordinadors. El Xavi controla el trapezi. La Lavinia, que és italiana, s’encarrega dels objectes relacionats amb l’equilibri. L’irlandès Liam, que no para de somriure, ensenya a fer acrobàcies. I el Toni, amb uns quants tatuatges a la vista, controla el mini tramp. Adults i infants saben que, vigilats per uns experts que no et perden de vista ni un segon, segur que no et faràs mal. Ni una esgarrapada. Els grans fan cua com els petits, però a l’hora de la veritat, en el moment de demostrar la seva elasticitat, ai las!, el seu cos no és exactament el mateix. Les ganes de fer-ho i fer-ho bé, però, són idèntiques. Afortunadament ningú intenta enlluernar ningú. Aquí no s’hi ve a xulejar. L’esperit és just el contrari. “Com anem de força de braços?”, pregunta el Xavi a una mare que esbufega una mica, asseguda sobre el trapezi.

"Aquest tipus d’activitats fan que els nens tinguin experiències creatives diferents" María José - participant Circ en Família

En una altra punta, la María José, que ve de Badalona amb els seus dos fills, l’Aina i el Biel, d’11 i 8 anys, ens comenta que “aquest tipus d’activitats fan que els nens tinguin experiències creatives diferents, allunyades del consumisme d’anar a passar el dia en un centre comercial”. “A més, et relaciones amb persones de diverses nacionalitats. Aquí hi sents molts idiomes”, explica.

DIVERSIÓ COMPARTIDA

L’Àngela i el Ramon han vingut amb dues de les seves filles: la Genona i la Núria. “Fa deu anys que venim, des que van començar. Abans hi portàvem una altra filla, la Martina, però ja té 19 anys i està per altres coses… Ens agrada això perquè cadascú pot fer el que més li diverteixi i perquè els pares ajuden els fills, i a l’inrevés. A nivell educatiu i de convivència no pot ser més positiu”, raonen els dos progenitors, que avui tenen una acompanyant extra: l’àvia de les criatures, la Trinitat, simpàtica i eixerida com ella sola.

“Vinga, David, ara entre tots ho hem de recollir tot!”, demana una de les monitores d’un centre tutelat de menors que ha portat un grupet de nens i nenes fins al circ. “És llei de vida”, afegeix la noia. Sentim la veu del Xavi uns metres més enllà: “Apa, quan tot estigui al seu lloc fem una rotllana i ens relaxem”. Evidentment, la Leela es pren aquests moments finals de desconnexió, de pau i calma amb una mica de distanciament, d’ironia, com pensant: “I ara... què carai fem? Que toca dormir o què? Uf, jo vull seguir jugant!”

Desats els estris, agafem per banda el Xavi Cervera, un barceloní de 30 anys, perquè ens expliqui si aquesta feina li ve de vocació. La resposta és que sí: “Un cop vaig acabar els estudis de circ a la Rogelio Rivel, en comptes de dedicar-me a actuar vaig preferir la part formativa. Em tira més el contacte amb les famílies i els nens”. Li preguntem per la clau de l’èxit del Circ en Família: “Doncs que aquí la gent hi ve a disfrutar, no a atabalar-se per ser els millors. No és una competició, malgrat que hi ha persones que, sí, és veritat, es marquen unes fites. D’altres ho proven un dia i repeteixen perquè s’ho han passat bé, sense fixar-se cap gran objectiu, cap repte impossible”.