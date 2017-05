Aquest 2017 ha arribat al panorama periodístic una nova revista infantil,'Namaka'. La publicació, nascuda a Mataró, vol convertir-se en un referent, una revista de qualitat amb continguts i il·lustracions seleccionats amb molta cura.

'Namaka' és una revista adaptada als ulls i les mans de les criatures. Es presenta com una revista lúdica, trepidant i una mica salvatge que fomenta la lectura a partir, precisament, del joc. 'Namaka' és tota una experiència per a la canalla, que es motiva per provar el seu talent i pensar per ella mateixa. Una revista participativa que vol suposar per a l'infant un repte i un estímul visual i creatiu.

Continguts

A 'Namaka' s'ofereixen un seguit de continguts comuns a altres publicacions però plantejats des d’una perspectiva diferent. Per a cada publicació es proposen un fil conductor que fa de lligam entre les diverses seccions i que ofereix continuïtat i cohesió a la revista. Així, hi ha seccions de contes i passatemps, poesia, recomanacions literàries, microrelats, manualitats, reportatges, cuina i tot un seguit de seccions en les quals el nen ha de participar de manera activa pintant, escrivint i creant.

Els continguts abasten des de temes científics a temes humanístics i atorguen tot el protagonisme a la imaginació i la creativitat dels més petits.

La idea és que la lectura esdevingui una experiència total, que traspassi els límits de la mateixa revista en paper. Per aconseguir-ho han dissenyat uns continguts que fomenten la participació dels nens i els ofereixen una revista 'en construcció' perquè ells mateixos esdevinguin redactors i il·lustradors de 'Namaka'.

Número 0

Al febrer es va publicar el número 0 de la revista, que era el resultat de mesos de preparació i assessorament per part del TecnoCampus de Mataró, on les impulsores del projecte han seguit l’itinerari avançat d’emprenedoria.

Aquesta primera publicació va tenir un tiratge petit, de 200 exemplars, gairebé com una peça de col·leccionista. Estava plantejada com una prova pilot gràcies a la qual poder valorar l’acollida de la publicació i la viabilitat del projecte. Les dades confirmen uns resultats esperançadors: es va aconseguir vendre el 80% dels exemplars.

El dilluns 3 d’abril es va iniciar una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami. Mentrestant, les impulsores de la revista, Helena Ortiz i Sara Molina, ja estan immerses en el disseny del número 1. Aquesta edició de 'Namaka' prendrà com a eix central el moviment i tot el que s’hi relaciona i sortirà al carrer al juny. La intenció és que la revista sigui de caràcter bimensual i amb un tiratge inicial de 1.000 exemplars.