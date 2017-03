Nou joc educatiu d'urbanisme i arquitectura

Els responsables de Kidnelis i l’equip d’Urbanins, integrat per arquitectes i geògrafs, s’han unit per a crear un nou joc d’urbanisme i arquitectura que vol educar la canalla a moure’s per l’espai urbà perquè el repensin i se’l facin seu. El joc educatiu es dirà Urbanins i actualment està en fase de creació ja que serà una adaptació com a joc de taula del tauler de gran format amb el qual els membres d’Urbanins treballen als centres educatius des de fa uns temps, amb molt bona acollida per part d’alumnat i educadors.

El joc de taula comptarà amb l’assessorament de pedagogs experts i proposarà que els infants repensin l’espai urbà i se’l facin seu

Kidnelis portarà el joc al mercat amb els dissenys de la dissenyadora gràfica i fotògrafa Helena Deu i estarà produït pels treballadors amb discapacitat intel·lectual del taller laboral Prolaboral Xalest de Sabadell. Els continguts d’Urbanins comptaran amb l’assessorament expert del doctor en pedagogia Carles Rodrigo i de l’educadora infantil Neus Salomó, que ja han assessorat d’altres jocs de Kidnelis com Kidnelis (que potencia la lectoescriptura), Foodnelis (per aprendre a comprar i cuinar en família) o el SAC (un nino que ensenya a que els infants més petits es vesteixin sols i guanyin autonomia). El joc, que serà en català, comptarà amb la supervisió del Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) de la ciutat, com en ocasions anteriors. Cal recordar que, actualment, només un 8% de jocs a Catalunya són en català i molt pocs estan fabricats a casa nostra, a diferència dels que promou Kidnelis.

La ciutat dels infants

Dos dels integrants d'Urbanins, els arquitectes Marc Deu i Laia Llonch, creuen que les ciutats s'han de transformar amb l'objectiu principal de facilitar el desenvolupament de la vida dels seus habitants. “Són molts els col·lectius inclosos a la ciutat, però nosaltres centrem la mirada en els més petits”, expliquen. Segons detallen, els infants són “uns fervents observadors de la ciutat, ja que s’hi mouen sempre agafats de la mà dels pares o els avis, sense pensar cap a on van, per on hi van o què faran després, deixant-se arrossegar sense cap més preocupació que percebre el seu entorn”. A més “fan un ús intensiu i singular de l’espai públic, i, per tant, ens interessa recollir tant les seves demandes com les seves necessitats. Són els principals representants del futur, però no volem deixar-los a la sala d’espera per ser adults, sinó considerar-los també part del present”. Per això, des d’Urbanins creuen que és interessant que s’aposti per la ciutat dels infants. “Volem que experimentin el debat sobre l'espai urbà durant l'aprenentage i posin en valor la vida col·lectiva, de manera que s'habituïn a ser crítics, participar i implicar-se en les qüestions urbanes. Confiem que, si aconseguim fer rodar les dinàmiques participatives dels més joves, entre tots farem millors ciutats”, afirmen els arquitectes.

Joc d’emprenedoria amb la UAB

En paral·lel, Kidnelis també està treballant amb un nou joc d’emprenedoria que es desenvoluparà conjuntament amb la facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb l’assessorament de la professora i economista Carme Casablancas. El joc sortirà a la venda a la tardor de 2017. Segons detalla el soci-fundador de Kidnelis, Joan Reixach, el joc comptarà també amb la implicació del Govern de Catalunya, un acord sorgit després de les reunions mantingudes amb la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i amb la directora general d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat, Carme Ortoll, a finals de 2016.

Aquestes dues col·laboracions li donaran molt de valor afegit al nou joc de Kidnelis. La implicació de l’Administració catalana permetrà que els continguts s’adeqüin a les exigències del currículum escolar en matèria d’emprenedoria, amb la qual cosa a més d’un joc serà una potent eina a disposició dels centres escolars. “Farem una comissió de treball per establir quines són les competències que cal potenciar en els nois i noies per tal de fomentar la seva vessant emprenedora”, detalla Reixach. D’altra banda, la participació de l’Autònoma, no només garantirà la solidesa dels seus continguts sinó que donarà lloc a un interessant projecte d’investigació. “La UAB vol analitzar els efectes del joc a alguns anys vista, és a dir, investigar quins resultats té aquesta manera de divulgar l’emprenedoria”, apunta Reixach.

L’expert en jocs Toni Serradesanferm –autor del joc de taula Victus, inspirat en la novel·la de Sánchez Pinyol- s’encarregarà de dissenyar la mecànica, les il·lustracions seran del cap d’il·lustració de l’Escola municipal Illa de Sabadell, Christian Inaraja, i el disseny gràfic l’assumirà l’estudi local Cactus Seny Gràfic. Les empreses del tercer sector social Prolaboral Xalest i CIPO –amb treballadors amb discapacitat intel·lectual- seran les responsables dels manipulats de les capses, com en la resta de jocs de Kidnelis.