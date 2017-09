Aprendre a través del ioga

El ioga pot ser una eina essencial a l’hora de l’aprenentatge. Les hores al dia que els infants arriben a estar asseguts a la cadira dels seus pupitres pot passar factura. “Sempre es parla del desenvolupament integral [de les nines i els nins], però s’acaba educant de manera acadèmica”. És la reflexió que fa Clara Frau, mestra i una de les impulsores de Fugu Yoga, que pretén capgirar aquesta situació.

Frau va conèixer fa més d’un any Bel Colom, que és especialista en el món del ioga per a adults. Varen veure que, juntes, podien treballar en un projecte encoratjador per incidir en el desenvolupament dels infants. Els tres eixos fonamentals amb què treballen són la ment, el cos i la part emocional. En concret, treballen amb alumnes de 3 a 9 anys, però també amb famílies. Per poder impartir els tallers de manera eficient, s’han anat formant, però una de les parts més importants és que “t’han d’agradar molt els infants”.

Defineixen el seu projecte com “un camí divertit i eficaç per millorar la vida de molts infants, joves i famílies”. De fet, Frau explica que com més aprenen és “jugant”. I això és el que proposen en els seus tallers. Jocs i cançons són un eix fonamental en la seva dinàmica.

La part corporal també té molta incidència. Es treballa la coordinació i l’equilibri, i s’ajuda els infants que coneguin el seu propi cos per conèixer-se a ells mateixos. “Es mouen molt poc [a les aules], i com més moviment, hi ha més connexions neuronals”, explica Frau. De fet, és una cosa que troba a faltar a les aules, que facin més activitats de manera “activa”, ja que “facilitaria moltíssim” l’aprenentatge. Per un altre costat, es treballen tots els aspectes relacionats amb la concentració i, finalment, amb la relaxació.

Fugu Yoga també fa feina en centres i en hores extraescolars. Frau opina que és important que els centres educatius adaptin dinàmiques que es poden treballar amb el ioga, ja que podria ser una eina de suport en diversos casos, com alumnes més agressius o amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.

I com surten els infants de les activitats? “S’ho passen pipa”, destaca Frau. Al principi la sensació és una mica més estranya, però quan veuen quines activitats realitzen i que s’ho passen bé, creix la motivació per aprendre i acudir als tallers. A més, no tan sols són els infants els que en surten amb bones sensacions. Les mares i els pares, també. Tot i que “els costa més amollar-se”, hi veuen beneficis. A més, hi ha activitats que després poden desenvolupar a casa. De fet, alguns dels infants arriben a conèixer quan han de posar en pràctica, en el seu dia a dia, el que han après amb Fugu Yoga. “Estic una mica enfadat, respiraré”: aquest podria ser un dels exemples que, segons Frau, arriben a aplicar els seus alumnes a casa.

LA IMPORTÀNCIA DEL IOGA

“Aprenen a calmar la seva ment i a dirigir-la de manera eficient a aquelles activitats que requereixen atenció i concentració”, exposen des de Fugu Yoga. Els infants aconsegueixen construir “la seva pròpia identitat de manera positiva i segura”. Això sí, amb una pràctica regular, aprenen a regular, precisament, el seu propi cos.

Amb les famílies, recomanen que els adults comencin les sessions amb el “cap en blanc i oberts a viure noves experiències”, perquè no tenen res a veure amb les classes de ioga per a adults. Els pares i els infants aprenen a “parlar i escoltar-se d’una altra manera”.