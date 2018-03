Arriba el ‘Petit Sàpiens’

El públic infantil és un dels més exigents. Ho saben bé els artífexs de 'Petit Sàpiens', la revista de divulgació històrica per a nens que, després de debutar com a publicació semestral, a partir d’aquest mes de març arribarà mensualment al quiosc per despertar la curiositat dels infants amb reportatges adaptats. La revista va néixer el juny del 2016 de la mà de l’equip de Som Sàpiens Publicacions, cosa que assegura el rigor pel que fa a la forma i els continguts. Així ho afirma Àlex Novials, el director: “Unir en un tàndem inseparable historiadors i periodistes garanteix que tots els continguts tenen plena solvència acadèmica i, alhora, es poden presentar al gran públic de manera atractiva i amb un llenguatge planer”.

INDIVIDUS CAPAÇOS

“Estem convençuts que la història de la humanitat és un recorregut fascinant i, si l’expliquem bé, la curiositat innata dels nens farà la resta”, destaca Novials, que afegeix que, com que s’adreça a infants, “xifres i rècords són sempre bons ganxos”. El lema de la revista, “Puja a la màquina del temps!”, també pretén ressaltar el component lúdic que té aprendre sobre el passat. “Dit això -diu Novials-, som partidaris de tractar els nens com a individus capaços i preparem els textos amb la idea que els puguin llegir sols o acompanyats dels pares o mestres”.

"La història de la humanitat és un recorregut fascinant i, si l’expliquem bé, la curiositat innata dels nens farà la resta" Àlex Novials - Director 'Petit Sàpiens'

La revista busca acostar els temes a la realitat dels infants i a la seva perspectiva, tot fugint dels clàssics continguts escolars, una fita en què, per a Novials, juga un paper fonamental “la simbiosi del text amb la informació visual que aporten les il·lustracions, documentades i realitzades sempre amb la màxima cura”. Una tasca, val a dir, que fa possible l’equip de periodistes que tiren endavant la revista, al capdavant del qual hi ha Novials, per a qui, des que és pare, “la feina d’acostar la història als infants és un repte que em fa molt feliç”, i també la il·lustradora Marta Luna, especialista a acostar els nens a la lectura. “El seu assessorament pedagògic -explica Novials-és clau per assegurar-nos que la nostra manera de transmetre la informació és l’adequada per al nostre públic”. O els autors dels còmics, “creadors consolidats del vuitè art que aporten una perspectiva fresca i diferent sobre la història amb els seus guions i vinyetes”. Tot això sense menystenir els diferents il·lustradors que participen en cada número de la revista: “I que demostren que el nostre país és una potència mundial en aquest apartat artístic”, ressalta Novials.

TEMÀTICA MOLT DIVERSA

Tot i que la història és el fil conductor, la revista també engloba temes com la natura, l’art i la tecnologia, els passatemps i els còmics. I és que, com subratlla Novials, “un bon menú sempre ha de ser variat, i un menú infantil encara més”. Per això l’equip enriqueix els sumaris amb temes de natura -“Especialment d’animals, que els infants s’estimen molt”-, d’art -“Una porta d’entrada a la diversitat cultural de la humanitat”- i de tecnologia -“Els fascina i és part indestriable de l’evolució”-. Els passatemps estan incorporats a les pàgines dels articles.

DIVERSIÓ I APRENENTATGE

Cada número inclou tres còmics que serveixen per parlar d’història. El primer, 'Hora Zero', narra les aventures d’uns agents molt especials que viatgen pel temps per desfer embolics històrics, mentre que al segon, 'Bú i Ag', dos simpàtics nens zombis coneixen a cada número un difunt il·lustre al seu cementiri. Finalment trobem 'Searching for the oglalas', un còmic en anglès sobre un indi molt murri que sempre despista els soldats nord-americans i que, tal com apunta Novials, “és una bona eina per estimular l’adquisició de la tercera llengua”.