Què fem aquest cap de setmana?

Cap de setmana de pont. Ja heu pensat què fareu amb la canalla? Aquí teniu algunes idees.

Temporada Alta aposta pel teatre familiar

Temporada Alta programa enguany 6 espectacles pensats exclusivament per al públic familiar i 8 muntatges per a tots els públics, amb dues estrenes i tres propostes internacionals. Aquest cap de setmana programen l'estrena d''El senyor Petit' d'Anna Roca i la companyia Teatre a la Fuga sobre la curiositat, la imaginació i la màgia dels infants. En aquesta proposta us conviden a reflexionar sobre la curiositat, la imaginació i la màgia, que massa sovint desapareixen quan ens fem grans. La Laura està embarassada i abans que neixi el seu fill vol tornar a veure "el senyor Petit", un amic imaginari (o no) que tenia quan era una nena i que un bon dia va desaparèixer. Per això, reuneix un consell de savis que l'ajudin a trobar-lo. Es podrà veure demà dissabte (19 h) i diumenge (12 i 17 h). A la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles. Espectacle recomanat a partir de 4 anys.

La festa major del patrimoni cultural

Els dies 12, 13 i 14 d'octubre se celebra la gran festa major del patrimoni cultural! Tornen les Jornades Europees de Patrimoni i palaus, castells, monestirs, fàbriques, jardins històrics i altres espais patrimonials obriran les seves portes i oferiran prop de 400 d'activitats gratuïtes per a tothom. Visites guiades, representacions teatrals, concerts, tallers familiars, exposicions i molt més. A més, tots els monuments de la Generalitat de Catalunya obriran les seves portes gratuïtament durant el cap de setmana. Podeu consultar l'agenda d'activitats aquí

Cursa solidària

Aquest diumenge tindrà lloc a Barcelona la8a edició de la Cursa Solidària 'Enmarxa per la Paràlisi Cerebral'! Aquesta cursa, organitzada per la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars –FEPCCAT– i IPSEN Pharma,fa un homenatge a totes les persones que conviuen amb la paràlisi cerebral o amb altres etiologies similars i que, dia rere dia, lluiten per dur a terme una vida normalitzada. La cursa disposa de dos recorreguts: recorregut de 5 Km (4.500 m) amb sortida a les 09.30 h, i recorregut d'1 km (1.350 m) amb sortida a les 10.15 h. La cursa es fa al barri de les Corts de Barcelona (sortida i arribada en l'av. Sant Ramon Nonat, número 15).

Cinema a la Filmoteca

Dissabte i diumenge (17 h) nova sessió de cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya. Es projecta 'Toy story 2'. La inevitable continuació del gran èxit de 'Toy story'. Però, al contrari del que acostuma a passar, té el mateix nivell de qualitat i creativitat que el seu precedent. el subtítol del film ens deia que “les joguines tornaven a la càrrega”, i és així: els vells amics, el vaquer Woody, l’astronauta Buzz Lightyear i alguna incorporació nova viuen aventures excitants. Una obra mestra del cinema d’animació feta amb ordinador, però pensada amb el cor.

Teatre familiar al Gaudí

El Teatre Gaudí Barcelona engega la temporada demusicals familiars, que aquest curs ofereix tres noves propostes. La primera arriba aquest aquest cap de setmana: 'La rateta presumida', a càrrec de la Companyia La Fornal d'Espectacles (Mallorca). Es podrà veure des d'avui i fins diumenge en 3 úniques funcions, divendres i dissabte a les 17. 00 h i diumenge a les 12.00 h. Edat recomanada, a partir de 2 anys. Teatre musical per a tota la família. Basat en el clàssic de Charles Perrault, ofereixen una versió plena d’energia que combina els titelles amb una acció coreogràfica i musical de cançons, cantades a duo per les dues actrius.

Clickània a Montblanc

Des d'avui i durant tot el cap de setmana, torna a Montblanc el festival de clics de Playmobil. Una combinació d'exposicions, punts de venda especialitzats, activitats paral·leles i molt variades i la participació directa del públic amb concursos i tallers en un ampli espai del recinte històric de Montblanc. Tot plegat perquè els visitants passegin per carrers i places i gaudeixin d'una de les viles medievals més ben conservades de Catalunya. Per respondre millor a les necessitats dels visitants i, especialment, garantir-ne la comoditat, el festival se celebra dos caps de setmana i està adreçat als aficionats i col·leccionistes de clics de Playmobil però també a curiosos. Està pensat per a aquells que volen gaudir d'una exposició original i curiosa i aquells que desitgen adquirir peces singulars. El punt de trobada és l'antiga església de Sant Francesc.

Estrena al Teatre del Raval

El Teatre del Raval estrena demà dissabte (es podrà veure fins al 24 de novembre) l'espectacle familiar 'La magia de Eugenio, versión familiar', un espectacle de màgia i humor dirigit especialment al públic infantil (majors de 6 anys) però sense oblidar-nos dels “soferts” pares i avis que acompanyen els més petits de la casa. Mocadors, globus i cartes es combinen magistralment amb elements sorpresa per omplir la sala amb un arc de Sant Martí màgic. Un espectacle de màgia en què nens i adults participen de la il·lusió ajudant el mag perquè tots els experiments es resolguin amb èxit. Dissabtes a les 17 h.

