Mama, papa, vull ser ‘influencer’!

Plantejo la pregunta a alumnes de tercer d’ESO: “Qui vol ser influencer?” Automàticament, tots riuen i es miren, i ningú aixeca la mà. Faig la mateixa pregunta a cinquè de primària i, sorprenentment, gairebé tot l’alumnat alça el braç. Seguir influencers a les xarxes socials està a l’ordre del dia; quan projecto algunes fotografies dels que tenen més seguidors l’alumnat sap qui són, fan safareig i n’expliquen anècdotes.

Segons l’experiència que he guanyat fent de formadora, els menors normalment relacionen ser un influencer amb la moda i la fama, amb els regals que fan les marques i el fet de guanyar molts diners, amb una vida luxosa i plena de viatges. Però... què és, exactament, ser influencer? Parlo sobre el tema amb Oscar Cumí, gestor de microinfluencers i creador del TMDay, i em diu que totes les persones som influencers, perquè podem influir en les decisions de compra dins el nostre entorn, i esmenta tres principis bàsics que ha de seguir una persona que s’hi dedica: passió, constància i honestedat.

Ho plantejo també a la comunitat educativa (mares, pares, mestres, professorat, etc): “¿Considerem que ser influencer és una professió?” No acaben de veure-ho clar: sembla que la veuen com una ocupació no gaire “seriosa” o la qualifiquen de ximpleries d’adolescents. Aleshores pregunto: “I ser futbolista?” I canvia una mica el discurs: “Els futbolistes aguanten molta pressió i es passen moltes hores entrenant, es retiren joves i tenen molta exigència física”. Últim intent: “Quan anem a un restaurant o un hotel, mirem els comentaris d’altres usuaris?” Hi ha força respostes afirmatives. Per tant, estem d’acord: aquelles persones ens estan influenciant.

I PER QUÈ NO?

Doncs va, formulem-ho d’una altra manera! En comptes del “Vull ser influ encer ”, expliquem la història bonica i canviem aquest nom anglès: potser així sí que ens entendrem.“Família, m’agradaria aprendre a gravar, editar i muntar vídeos de qualitat perquè m’apassiona i vull recomanar productes i llocs segons la meva experiència. Em comprometo a fer-ne un cada setmana i a responsabilitzar-me del contingut que penjo. Vull aconseguir que marques comercials em contractin per ser-ne el representant, així com tenir molts subscriptors i visualitzacions perquè la plataforma confiï en mi i posi anunciants al meu canal per guanyar més diners”.

Com a tots els àmbits i professions, podem enumerar factors negatius, però si es treballa amb consciència, coherència i responsabilitat... podríem entendre el desig de ser influencer?

Miro l’escenari amb curiositat: nens, adolescents, joves i adults, en aquest aspecte, sembla que orbitem en planetes diferents. Però aleshores m’enxampa una nena per sorpresa i em diu: “I tu, Iris, tu vols ser una influencer?”

Iris Roch és consultora de Cafè i Social Media. Equip Clínic Cipais