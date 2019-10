Família, tot l’institut té una foto meva en pilotes!

Des de ben menuts ja demanen el mòbil i experimenten amb la càmera, filtres de Snapchat cap aquí, vídeos del Tik Tok cap allà, etc. I els agrada fer-ho sols, perquè quan s’acosten a l’adolescència i els diem “Va posa’t allà que et faré una foto”, apareix aquella mirada d’ ets un plasta que coneixem molt bé.

D’inici, no pensaríem mai que aquella curiositat podria arribar a l’enviament de fotografies pujades de to a la primera experiència amorosa d’institut. Potser no són (som) prou conscients que es perd el control de tot allò que es comparteix. Aquesta pèrdua del control, entendre que hi ha coses incontrolables, és un aprenentatge de vida i més en la societat controladora amb la qual convivim.

Encarem doncs la situació de sexting, paraula que descriu l’enviament a través de les xarxes de contingut eròtic-sexual fet i protagonitzat per un mateix. En molts casos, aquella imatge que s’havia enviat de forma privada, comença a reenviar-se a altres companys i companyes. Si això passa, és probable que el menor se senti humiliat perquè els comentaris i mirades al centre escolar seran una condemna durant setmanes. Segurament no voldrà anar a classe i ens demanarà canviar de lloc d’estudis. I què fem? Caldrà avaluar l’impacte que suposa per a ell.

Si això passa, és probable que el menor se senti humiliat

Proposo, abans de res, separar la intencionalitat de la intimitat.

La primera qüestió seria la intenció que hi ha en l’enviament, i no tant la fotografia que ha compartit. Més enllà de la picaresca del moment, considero que és important que s’entengui que la nuesa no hauria de ser motiu de vergonya ni de provocació col·lectiva. La indústria de la publicitat, els anuncis, el llenguatge sexista, així com la pornografia, ens han fet distorsionar la imatge. El que realment em preocuparia és, per una banda, que pensi que l’amor es guanya mostrant contingut eròtic i, per altra banda, que ho enviï perquè l’altre l’hi demana, passant el fet de complaure per davant de protegir-se.

La nuesa no hauria de ser motiu de vergonya ni de provocació col·lectiva

En segon terme, per comprendre l’objecte del malestar, caldria treballar el concepte pèrdua d’intimitat. La violació de la intimitat es comet perquè aquella persona comparteix una fotografia amb una persona determinada i no dona el consentiment del seu reenviament. És important fer-nos càrrec del delicte que suposa per denunciar-ho amb fermesa: dret a la intimitat i a l’honor, propietat intel·lectual i protecció de dades. Poca broma.

Finalment, convido que aquesta situació que, a priori, serà tan difícil de gestionar, doni peu a treballar amb els menors totes aquestes reflexions que són interessants per al seu desenvolupament.

Ja sabem que avui dia una notícia que es viralitza un dia, cau en l’oblit al cap de poc temps. Només cal deixar passar l’aiguat.

Iris Roch és responsable Cafè i Social Media i membre de l'Equip Clínic Cipais