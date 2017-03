Rutines per crear hàbits

Les rutines són aquelles activitats que realitzam d’una manera determinada, regular i periòdica. Aquestes rutines requereixen habilitats i, una vegada establertes, creen aprenentatges i es formen els hàbits.

Petits i grans necessitam rutines per organitzar el nostre dia a dia.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?

Fomenten l’autonomia.

Generen seguretat i augmenten l’autoestima.

Són oportunitats d’aprenentatge.

Creen hàbits.

Donen ordre i estructura.

La predictibilitat de les activitats redueix l’ansietat i les conductes negatives.

Afavoreixen l’adquisició de la noció i estructuració del temps.

Donen comprensió de l’entorn.

Són oportunitats per participar en les activitats del dia activament.

Per aquests motius, ja des del naixement, pediatres i especialistes recomanen la implantació de rutines d’alimentació, descans i higiene. Amb el temps es mantindran i s’ampliaran segons el desenvolupament i el ritme de cada nin.

A l’escola infantil s’estableixen rutines bàsiques mitjançant horaris d’entrada i sortida, d’alimentació, d’activitats, d’higiene i de son. Les rutines de l’aula es realitzen de manera consistent i regular, així els infants adquireixen els hàbits i interioritzen les normes necessàries per participar en el ritme de l’aula de manera autònoma. La informació visual com plafons, cartells o horaris amb imatges de les accions que s’han de realitzar i la informació auditiva com cançons, música o timbres anticipen o marquen l’ordre de cada activitat i en faciliten la comprensió.

A casa les rutines són igual d’importants perquè són fonamentals per al desenvolupament dels infants.

Les rutines són fixes, però com en tot, els extrems no són bons.

La falta de rutines pot ser la causa de problemes de comportament, d’alimentació o de son. Quan a casa no hi ha un patró de rutines establertes, hi trobam desordre i desorganització, els infants no adquireixen hàbits i això fa que es mostrin insegurs, més nerviosos i tinguin rebequeries o mal comportament de manera freqüent. Per altra banda, l’excés de rutines pot avorrir o crear inflexibilitat. Allò ideal és trobar l’equilibri segons les necessitats de cada família.

Les rutines familiars solen estar més marcades entre setmana pels horaris de feina, els horaris de l’escola i les activitats extraescolars. Als caps de setmana i vacances les rutines varien. Per això també hem d’ensenyar als infants a adaptar-se i saber actuar davant els canvis de rutines.

PRINCIPALS RUTINES:

Alimentació: És important que els infants tinguin horaris per menjar i es faci en un lloc determinat. Això els ajudarà a agafar ritme i a no tenir la necessitat de menjar a deshores, a utilitzar els coberts de manera adequada i adquirir les normes com no jugar amb el menjar, no aixecar-se de la taula, seure adequadament, etc.

El joc és una activitat imprescindible en la vida dels infants, però també s’ha de tenir un temps determinat per dedicar-li. Estudi. Si els més petits tenen un temps i un lloc concret per realitzar tasques com pintar, fer manualitats, llegir i jugar, adquireixen aquest hàbit i, quan siguin més grans, seran capaços de dedicar aquest temps a l’estudi i també a fer deures de manera autònoma.

RECOMANACIONS A CASA:

Des de ben petits, igual que a l’escola, a casa també és necessari tenir rutines establertes que ajudin els infants a adquirir hàbits.