Miopia i lactància

Hi ha mites que s’esvaeixen a poc a poc. Fa temps que no sento dir que les dones amb miopia no poden alletar. Fa dècades es deia que la miopia empitjorava, o se’ls desprenia la retina, o es quedaven cegues, o no sé què. Aparentment era un mite nascut i molt estès a Itàlia. Fa molts anys vaig llegir (no només sentir com a rumor: llegir, en negre sobre blanc, amb tot el prestigi i credibilitat que atribuïm a la lletra impresa) que la miopia era una contraindicació per a la lactància en un llibret informatiu que distribuïa un important fabricant italià de xumets i biberons.

Micaela Notarangelo, una consultora italiana de lactància que encara es troba molt sovint amb mares preocupades pel tema, ha buscat l’origen del mite. No ha trobat res a les publicacions científiques en llengua anglesa, que ni tan sols parlen del tema. Sembla que tot ve d’un article de l’any 1969 al Bollettino d’Oculistica que mostrava que la miopia no s’agreujava en les dones que alletaven 3 o 4 mesos. Els autors no sabien què podria passar amb un alletament més llarg (no n’havien vist cap!) Potser algú va interpretar-ho com “la miopia sí que s’agreuja quan s’alleta més de 3 mesos” (que seria una cosa molt diferent) i, ja que hi som, “s’agreuja quan s’alleta”.

Fa temps que no sento el mite sencer, però encara trobo mares a qui algú ha dit que no es poden fer ulleres noves o no es poden operar de miopia fins que no hagin deslletat el seu fill (o, directament, que l’han de deslletar ara mateix per poder-se operar o posar-se ulleres).

Científics espanyols ho han desmentit definitivament en un estudi acabat de publicar a la revista Cornea (referència 32004166). Entre 168 dones operades amb cirurgia làser, les que encara donaven el pit no van patir més problemes o complicacions que les que havien parat tres mesos o més abans de la intervenció. L’agudesa visual va ser la mateixa en els dos grups. I cap dels nens, esclar, va patir cap efecte advers, com era d’esperar. No em puc ni imaginar com l’operació de la mare podria perjudicar el lactant però, en un món on alguns encara pensen que “els teus nervis perjudiquen el teu fill a través de la llet”, potser calia dir-ho de manera explícita, i els autors ho diuen.