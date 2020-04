El que té de positiu

Fa de mal dir que gràcies a la covid-19 hagi passat res de positiu. A la ciutat, agraïm el descens més que notable de la contaminació atmosfèrica i acústica. Però, per desgràcia, això no es mantindrà després de l’epidèmia. El que sí que es mantindrà és l’increment extraordinari de l’ús de les noves tecnologies al servei de l’educació i la cultura. Eren molts, encara, els professors que no feien servir ni llibres online ni exercicis autocorrectors, que prescindien del Moodle de què disposen tots els centres, que no treien cap profit dels mòbils dels alumnes -dels àudios i vídeos que poden enregistrar i enviar com a deures de classe, per exemple-, i que fins i tot feien un ús molt restringit dels ordinadors i pantalles que hi ha a les aules. Ara s’hi han hagut d’afegir, n’han hagut d’aprendre, i amb les comptades excepcions dels qui han perdut la capacitat d’aprendre coses noves que reclamen als seus alumnes, reconeixen que han descobert tot un món. I no només els professors. A casa, tant si és per feina com per mantenir una certa vida social, per mantenir-se en forma o com a entreteniment, tothom ha après a fer videoconferències, a descarregar-se llibres, a consultar receptes de cuina i a buscar un entrenador que ens faci suar els excessos del confinament. Fins i tot la meva exsogra, fins ara tan allunyada del món digital, m’informa de les seves descobertes amb emoció: una classe de ioga, una argentina que fa classes d’aquarel·la, videoconferències per practicar l’anglès...

Moltes empreses del sector cultural, des de teatres fins a editorials, han aprofitat l’oportunitat per oferir gratuïtament continguts online o per divulgar els que ja tenien. Hem descobert una ingent oferta de companyies de teatre infantil, jocs, llibres animats, contes explicats i un llarguíssim etcètera que no hauríem conegut en circumstàncies normals. Tant de bo algunes d’aquestes propostes es quedin per sempre. Crec que determinades propostes de la xarxa, com ara les teatrals, no restarien clients a les sales, sinó que més aviat servirien per captar i fidelitzar el públic.

Lamentablement, hi ha famílies que no tenen accés a la xarxa, o que han de compartir un ordinador que, a més, han de fer servir per treballar. Això no pot ser. El confinament, no ha estat un acte solidari? Doncs aprofitem la lliçó per fer canvis importants. En la política. En la societat. Al món.