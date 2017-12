Dialoguem i brindem pel diàleg

Aquestes festes brindaré més que mai pel diàleg. Perquè res no ens apagui la veu ni ens emmordassi la dignitat. Perquè la intransigència i les lleis es rendeixin a l’escolta i la llum de les paraules sigui més forta i resplendent que cap por. Perquè el futur es revesteixi novament d’esperança i faci fora la foscor.

Brindaré perquè res ni ningú no escombri el diàleg de les escoles i de les famílies. Perquè no ens facin creure que és perillós dialogar, quan el perill més gran és no fer-ho. Perquè pares i mestres ens comprometem fermament a aprendre i ensenyar un diàleg impecable, farcit de sensibilitats i respecte, d’humilitat i humanitat, de delicadesa i consideració. També perquè siguem capaços de fer-ho per nosaltres mateixos. Perquè la confiança i l’altesa humana, i les ganes de bastir ponts entre ribes oposades, siguin més grans que cap recel i puguem prescindir de jutges, denúncies i formularis.

Brindaré per les persones de tarannà plàcid que pensen plàcidament el contrari que jo. Per les persones serenes que expressen serenament el contrari que jo. Per les persones amables que defensen amablement el contrari que jo. Pels amics i parents que pensen diferent i tenen el do de fer-me bella i assumible la diferència. Pels que posen les persones per davant de les ideologies. Pels que porten banderes diferents però les enarboren sense emocions desbocades.

Brindaré pels que aguanten sota la tempesta sense desesperar ni vaticinar desgràcies. Pels que tenen ganes de dir barbaritats però en saben el preu i se n’abstenen. Pels que encara que no ho vegin gaire clar segueixen endavant, i encara que topin amb dificultats confien que se’n sortiran. Pels que quan les coses no són com ells volen pensen que hi ha més gent al món i reconeixen que els altres també tenen una part de raó. Pels que quan un somni se’ls escapça en cusen els bocinets amb fil d’or.

Brindaré pels que malgrat tot encara brinden i també pels que no poden brindar. Pels que són amants del poder de la paraula i poc amics de la paraula del poder. Pels que estimen sense distinció de colors i fonen barreres amb gestos i mots de calidesa. Brindaré pels que, per sobre de tot i més que mai, estimem la vida, estimem estimar i estimem dialogar.