Grans cites per a tots els públics

Les fires i festivals ens acosten el teatre i les arts de carrer. “És l’ocasió perfecta perquè gent que potser no aniria a veure un espectacle tingui contacte amb el teatre o una altra manifestació artística”, assegura Jordi Magdaleno, membre de la Cia La Tal i codirector del festival Teatre Sense Teatre. L’experiència demostra que si es tria l’espai adequat i es programa bé, l’espectacle aconsegueix més públic que si es fa dins d’un teatre. Però, més enllà de gaudir de l’experiència artística, compartir oci en família comporta una sèrie de beneficis. Partint de la idea que la família és com una petita comunitat, aprendre a gaudir del que fa l’altre -l’esport o la dansa dels fills o la coral dels pares-, indiferentment de si t’agrada o no, és una manera de donar-li suport. Per a la psicopedagoga i actriu Maria Helena Tolosa, aquest hàbit té un rèdit important quan es fan grans: “Si no, sembla que des que són adolescents els nanos poden anar bastant per lliure i fer el que vulguin sense que se’ls pugui reclamar una quota familiar mínima”, argumenta. A més d’aquest compromís de compartir i gaudir del que fan els altres, assistir a activitats culturals els entrena el gust per la diversitat i aprenen a tenir el seu propi criteri.

Al Franc (40) i la Sònia (41) els agrada la música, el teatre i el cinema. Abans de tenir les nenes, la Joana i la Matilda (4), eren habituals de festivals com el Primavera Sound, el Sónar, el PopArb, el Cruïlla, el Foramuralla, l’(A)phònica o el Temporada Alta. Des que són pares la música segueix formant part del seu dia a dia: “Com a pare m’agrada compartir amb elles les meves aficions, transmetre’ls la passió pel que em fa gaudir, i alhora m’apunto a les seves dèries. És enriquidor”, explica el Franc. Reconeix que el simple fet d’anar a una fira o un festival ja és tota una experiència pel que implica el viatge, descobrir un lloc nou, l’obra o el concert, els àpats… “Ens ho passem bé tots quatre i tot flueix. Quan nosaltres érem petits els espectacles infantils els feien en qualsevol racó i amb pocs recursos. En canvi, ara la qualitat de la representació, els horaris, els espais i els equips són tan bons com els destinats al públic exclusivament adult. Si hem de buscar alguna pega és que a vegades podrien ser més puntuals”, diu la Sònia.

TOTS HI GUANYEM

La psicopedagoga i actriu Maria Helena Tolosa apunta que la música o el teatre per a tots els públics és una molt bona alternativa a l’oci digital i insisteix en la importància de diversificar l’entreteniment: “Si tenim en compte que, exceptuant la música i les arts plàstiques, l’art està bastant absent del currículum escolar, recomano que aprofitem fires i festivals de teatre, música, cinema o qualsevol altra disciplina artística, perquè l’art i les emocions van de bracet i, a banda de gaudir, estem fomentant l’educació emocional i la sensibilitat dels nostres fills i filles”.

ELS TEMPS CANVIEN

Tant la Fira de Titelles de Lleida com La Mostra d’Igualada - Fira de Teatre Infantil i Juvenil celebren la seva trentena edició aquest 2019. Oriol Ferrer, codirector de la Fira, i Pep Farrés, director artístic de La Mostra, coincideixen que el públic ha evolucionat al llarg d’aquests anys: “Són un reflex de com la societat i el país han canviat. La manera com accedim i consumim la cultura també és diferent, encara que l’essència de les criatures i els joves, la seva mirada i la capacitat de sorpresa, són iguals que fa trenta anys”, diu Farrés. Abans hi havia molta menys oferta cultural, cosa que suposa que ara les famílies reclamin informació clara del que poden veure, per així triar en conseqüència. Ferrer afegeix que és un públic més expert i exigent perquè han incrementat el consum cultural -exposicions, cinema, música, teatre, dansa-. “Han vist molt i volen produccions de qualitat; no els serveix qualsevol tipus d’espectacle. Per a nosaltres és una motivació fantàstica a l’hora de fer la selecció per la programació”, conclou Ferrer.