Viatge pel món de les joguines (amb perspectiva de gènere)

El Museu del Joguet de Catalunya treballa des de fa anys en un programa de transformació social que vol contribuir a canviar l’actitud envers els jocs i les joguines per construir una societat menys sexista. Aquest programa inclou, entre altres aspectes, activitats educatives adreçades a escolars des de segon de primària fins a batxillerat.

Aquest curs, escoles i famílies s’enfronten a nous reptes. Per aquest motiu el Servei Educatiu del Museu, amb la voluntat de posar els seus recursos al servei de la comunitat educativa, ha desenvolupat El joc de la innocència, una activitat educativa en línia sobre les joguines des d’una perspectiva de gènere. Aquesta activitat està indicada per a l’alumnat de segon a sisè de primària i s’ofereix en obert a tots els centres educatius. Ha estat desenvolupada gràcies al suport del programa Indika de la Diputació de Girona.

Amb l’objectiu de descobrir amb mirada de gènere el sexisme amagat rere moltes joguines i a transformar-lo per crear, a través del joc, un espai d’igualtat i respecte a la diversitat, El joc de la innocència s’ha plantejat com una visita virtual pel món de les joguines amb perspectiva de gènere. L’activitat pot ser realitzada per l’alumnat de manera individual, en grup o tot el grup classe conjuntament. El professorat disposa d’un extens dossier teòric descarregable on trobarà recursos per acompanyar l’alumnat durant l’activitat i per poder continuar treballant després a classe, si escau.

L’activitat s’organitza en quatre mòduls amb vídeos. Al primer l’alumnat trobarà també diversos materials per descarregar i treballar a l’aula durant l’activitat o després de finalitzar la visita virtual. Als mòduls següents, després dels vídeos, hi ha un qüestionari perquè l’alumnat fixi els conceptes presentats. Finalment es proposa una activitat específica per continuar treballant des de l’entorn familiar de l’alumnat. Així mateix, el professorat podrà fer arribar la seva opinió i valoració de l’activitat i els recursos mitjançant un formulari.

