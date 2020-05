La Xarxa ha ideat una programació de teatre familiar online que va arrencar coincidint amb el que hauria sigut el Festival Internacional de Titelles, que arran de la crisi sanitària ha quedat suspès. Aquesta proposta, més enllà de ser un acte puntual, es planteja com una programació estable a través d’internet perquè els petits puguin gaudir-ne fins que no es pugui tornar al teatre amb normalitat.

L’objectiu principal és mantenir el contacte amb totes les famílies que normalment assisteixen a la programació de l’Espai Maragall en família i, a la vegada, arribar a nous públics, a través de nous canals, que podrien convertir-se en futurs espectadors.

La proposta es materialitza amb unesen què un actor explicarà la temàtica de la sessió que es veurà aquell dia, ja sigui teatre, titelles, dansa o música. També proposarà activitats paral·leles per fer amb la família, com ara manualitats, així com un petit fragment d’un espectacle –en cada sessió participarà una companyia diferent aportant un fragment del seu espectacle–. Podeu accedir-hi aquí