Què fem aquest cap de setmana?

Teatre familiar a Olot Demà dissabte a les 11 h a la plaça d'Esteve Ferrer d'Olot (a la Fira del Pessebre) podreu veure 'Transhumància',de la companyia Xip Xap Teatre. La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures allà on n'hi hagi segons l'època de l'any. Però les ovelles i les cabres d'aquest espectacle itinerant de carrer són ben especials, perquè són titelles que fan participar al públic en totes les tasques relacionades amb el ramat. Inclosa la munyida! Espectacle recomanat per a tots els públics. Zoom Recerca d'or en família Durant el pont de desembre, a Balaguer organitzen noves sessions del taller 'Recerca d'or en família', que es du a terme al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre. La sessió inclou una visita guiada i el taller de recerca d'or. No cal reserva prèvia i hi ha sessions a les 11 h, 12 h i 13 h, tant dissabte com diumenge.

Zoom Un musical per a tota la família Aquest cap de setmana teniu l'última oportunitat per veure al Teatre Gaudí de Barcelona el musical 'Madein'.La Maria i el Raül són uns nens molt pobres que sobreviuen recollint deixalles en un abocador d'escombraries que després venen. Un dia, en comptes de recollir, es posen a jugar muntant una nina amb parts de diferents nines que troben. La nina, Madein, serà una gran sorpresa per a ells quan cobri vida. Ella vol ser una persona com ells. Tot es complica quan apareix a l'abocador un home amb aire amenaçador que busca desesperadament una nina que sembla molt valuosa per a ell. La Madein trobarà com sortir-se'n, alliberant els nens del perill i donant-los, de passada, l'oportunitat d'un futur millor, però a costa d'un gran sacrifici. Horari: Dissabte a les 17.00 h. Diumenge a les 12.00 h. Zoom Visites guiades al Museu Pau Casals Dissabte i diumenge teniu una molt bona oportunitat per visitar el Museu Pau Casals. Dissabte podreu fer una visita guiada al museu, de la mà dels seus guies especialitzats, en una aproximació viva i detallada a la vida de Pau Casals. És a les 12.00 h i cal fer reserva al 977 684 276 o al c/e museu@paucasals.org. Diumenge (12 h), visita teatralitzada per descobrir la història de Sant Salvador i de la Vil·la Casals de la mà del Ramon, pescador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals. També cal fer reserva prèvia.

Els tions han arribat al bosc d'Olèrdola

Aquest cap de setmana (11.30 h), al Parc d'Olèrdola (exterior del castell d'Olèrdola), la canalla podrà participar en un taller ben especial. ¿ Voleu introduir els nens en la màgia del tió? Us proposen un breu recorregut pel bosc exterior del conjunt monumental (de dificultat molt baixa), en el qual podreu conèixer el seu origen i seguir els rastres i les pistes que deixen els tions pel bosc. Veureu de quines plantes s’alimenten durant tot l’any i on s’amaguen. Un cop acabat el recorregut els nens realitzaran una manualitat per crear-se un tió a partir d’un tap de suro que podran penjar a l’arbre de Nadal. Opcionalment, un cop acabada la manualitat, els nens que ho desitgin podran anar a buscar el seu tió “de veritat” per endur-se’l a casa. Només cal que ho comuniqueu a la reserva i us enviaran les instruccions de com fer-ho.

Més cinema Dimecres es va estrenar als cinemes de Barcelona 'Ernest & Celestine. Contes d'hivern', què és una adaptació dels populars contes infantils de Gabrielle Vincent. És un film molt tendre i de temàtica nadalenca amb unes il·lustracions molt cuidades pensades per a nens i nenes a partir de 3 anys. A més, coincidint amb el llançament de la pel·lícula s'organitza un concurs de dibuix a xarxes, en què animen els més menuts a dibuixar la seva versió de l'Ernest i la Celestine. Entre els dibuixos més originals sortejaran entrades de cinema per a tota la família, 'packs' de pel·lícules infantils, els llibres de la pel·lícula i abonaments per a El Meu Primer Festival 2019.

En marxa la temporada de Pessebres Vivents