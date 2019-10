Nous tallers familiars a Món Sant Benet

Coincidint amb l'inici del nou curs, Món Sant Benet renova l'oferta de tallers familiars incorporant-ne 5 de nous i reformulant els ja existents. Les noves propostes didàctiques tenen com a principal objectiu convidar els petits de casa a viure en família la seva primera experiència a la cuina i familiaritzar-los amb conceptes com el malbaratament i els productes de temporada.

L’oferta de tallers permanents incorpora, com a novetats, els tallers Què cuina el món, Setciències a la cuina i Bon aprofit que es programen els caps de setmana al llarg de l’any.



A Què cuina el món es proposa un viatge gastronòmic pels continents cuinant-ne receptes típiques per a tots els gustos. A Setciències a la cuina descobrirem que, als nostres fogons, un dia qualsevol hi tenen lloc multitud de deliciosos fenòmens químics. I, finalment, a Bon aprofit aprendrem tècniques i recursos per treure profit de totes les sobres de menjar que queden a la nevera i no sabem què fer-ne.

Tallers estacionals per potenciar els productes de temporada

Moniato, carabassa i magrana són tres dels ingredients que es faran servir al nou taller Tast de tardor per acostar als menuts la cuina d’aquesta estació. Així com Empatx d’estiu, el nou taller estival convidarà els petits a descobrir receptes amb verdures, hortalisses i fruita pròpies de l’època amb més calor.

Aquestes dues propostes se sumen al programa de tallers estacionals que compta, des de ja fa algunes temporades, amb els Dolços de Nadal (es proposa al desembre i al gener), Dolços del monestir (s’ofereix a l’hivern), Decorem amb xocolata (primavera), De l’hort al plat (primavera i estiu) i Delícies d’Alícia (estiu).

La voluntat d’aquesta oferta és que ja des de petits es posi en valor la riquesa dels productes propis de cada estació de l’any i la importància que té per a uns bons hàbits alimentaris el consum de productes de temporada.

L'objectiu és acostar els més petits a la cuina promovent-ne la curiositat i la descoberta

Els tallers educatius promoguts per l’equip de Serveis Culturals de Món Sant Benet (Fundació Catalunya La Pedrera) tenen per objectiu acostar els més petits a la cuina promovent-ne la curiositat i la descoberta, així com aportar-los nou coneixement d’una manera interactiva i dinàmica. A més, les propostes de tallers promouen un espai de trobada entre l’infant i la família en un entorn immillorable. Els tallers es fan cada dissabte i diumenge a les 12.00 h. Es pot consultar la programació a la web: monstbenet.cat.