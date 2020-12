Del llibre a la pantalla: 7 propostes plenes de màgia i aventures

Els bessons Dak i Leyla, amb la inestimable ajuda dels seus amics dracs, es dediquen a rescatar altres individus de la seva espècie i a treure de dificultats els habitants de Huttsgalor. L'exitosa sèrie original de Netflix, que ja té dues temporades, és una adaptació lliure de la saga Com ensinistrar un drac, de l'autora anglesa Cressida Cowell, amb milions de llibres infantils venuts arreu del món.

Els bessons Dak i Leyla, amb la inestimable ajuda dels seus amics dracs, es dediquen a rescatar altres individus de la seva espècie i a treure de dificultats els habitants de Huttsgalor. L'exitosa sèrie original de Netflix, que ja té dues temporades, és una adaptació lliure de la saga Com ensinistrar un drac, de l'autora anglesa Cressida Cowell, amb milions de llibres infantils venuts arreu del món.

'El bebé jefazo: vuelta al curro', basada en el llibre il·lustrat ‘El nadó capitost’ (Marla Frazee) . Una sèrie original de Netflix i un dels seus èxits infantils més recents, El bebé jefazo narra la vida de Tim Templeton, un nen de set anys convertit en agent secret amb una missió important: evitar que una corporació robi l'amor dels nens per les mascotes. Una divertida producció de quatre temporades amb un episodi interactiu addicional perquè les criatures posin a prova les seves habilitats. El llibre original, publicat el 2007, és el més conegut de l'obra de Marla Frazee, la guardonada autora i il·lustradora americana.

'El bebé jefazo: vuelta al curro', basada en el llibre il·lustrat ‘El nadó capitost’ (Marla Frazee) . Una sèrie original de Netflix i un dels seus èxits infantils més recents, El bebé jefazo narra la vida de Tim Templeton, un nen de set anys convertit en agent secret amb una missió important: evitar que una corporació robi l'amor dels nens per les mascotes. Una divertida producció de quatre temporades amb un episodi interactiu addicional perquè les criatures posin a prova les seves habilitats. El llibre original, publicat el 2007, és el més conegut de l'obra de Marla Frazee, la guardonada autora i il·lustradora americana.