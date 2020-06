Anem d'estrena!

Rita & Luca Films estrena demà divendres en plataformes digitals l'adaptació al cinema d'un clàssic de la literatura infantil anglesa: Anem a caçar un os.

30 anys després de la creació del conte per part de Michael Rosen i Helen Oxenbury s'estrena la versió en dibuixos animats, que manté fidel l'esperit d'aquest bestseller que ha venut més de 8 milions de còpies al món. Explica la història de cinc germans que aprofiten que els seus pares marxen de casa per sortir a l’aventura. Travessen un camp ple d'herba i un bosc ple d'arbres amb la intenció de caçar un os ben gros. Però, qui té por de l’os dolent? Ningú! Perquè són molt i molt valents. El llibre, al seu torn, està inspirat en una popular cançó anglesa molt utilitzada a les escoles infantils britàniques per treballar els sons. El seu llenguatge sonor i la seva estructura repetitiva plena de versos simpàtics i onomatopeies fan que sigui la lectura compartida, en veu alta, on la història es converteix en un d'aquests relats que es recorden amb afecte al llarg de la vida, i passat el temps, ens venen al cap en forma de petites frases, paraules i ritmes familiars que ens retornen a la infància.

Tràiler del film familiar 'Anem a caçar un os'

Anem a caçar un os anirà acompanyada de tres curtmetratges, que són també adaptacions de llibres infantils. Una sessió tendra i divertida pensada especialment perquè els nens i nenes a partir de 3 anys viatgin del conte a la pantalla. Són:

Càries màgiques. En Topets i en Taquetes es passen el dia menjant dolços: bombons de xocolata,

caramels, piruletes que pinten la llengua... Però què passarà amb les seves dents?

Llop Gran i Llop Petit. El Llop Gran viu sol i tranquil al peu del seu arbre. Un bon dia, el Llop Petit apareix decidit a fer-li companyia, però el Llop Gran està massa acostumat als seus hàbits i a tenir el seu espai.

Aston i els regals. A l’Aston li agrada molt regalar coses a la seva mare i al seu pare; tant, que no pot evitar embolicar tots els objectes que troba per casa.

Anem a caçar un os es podrà veure a partir de demà divendres, 2 de juny, a Filmin, Rakuten TV i a la nova plataforma de Rita&Luca Films a Vimeo On Demand, on també es podrà comprar en format digital. Aquí podeu llegir la crítica que en va fer al Criatures el crític de sèries Toni de la Torre.