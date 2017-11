Per què es difonen notícies falses?

NUSHU s'ha adonat amb sorpresa que hi ha terrícoles que fabriquen notícies falses i les difonen com si fossin veritat. I molts terrícoles se les creuen!

A partir d'aquest dissabte, NUSHU investigarà per què ho fan i quins mecanismes hi ha per identificar-les.

Prova el joc d'aquesta missió! NUSHU explicarà als petits terrícoles com s'ha de contrastar una informació per saber si és certa mentre s'ho passen bé.

Com pots jugar amb NUSHU?

