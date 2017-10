Els insectes estan en perill

Els insectes, encara que siguin petits, són molt importants per al medi ambient. NUSHU ho ha descobert perquè alguns científics s'han adonat que la població d'insectes s'està reduint.

A partir d'aquest dissabte, al 'Criatures', podràs acompanyar NUSHU en aquesta missió per entendre per què això passa i com es podria solucionar.

Prova el joc d'aquesta missió! NUSHU ha preparat unes cartes amb insectes en 3D. Podràs fer totes les parelles correctament?

Com pots jugar amb NUSHU?

Crea un compte d'usuari clicant aquí. No et descuidis de confirmar el correu electrònic. Aconsegueix la missió impresa que surt cada dissabte de tres maneres: al suplement 'Criatures', en aquesta pàgina i a través del teu compte a la web de NUSHU. La missió inclou codis de realitat augmentada. Descarrega't l'aplicació NUSHU AR des de l'App Store i Play Store i entra a la missió de la setmana! Busca els codis per parlar i jugar amb NUSHU.