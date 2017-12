Quanta brossa que hi ha al mar!

Terrícola! NUSHU i la R.I.T.A s’han endinsat a l’oceà i, per sorpresa, han trobat a la Tulu. La pop espia amiga de NUSHU, els ha ensenyat que els humans contaminen l’aigua amb les seves deixalles. Moltes d’aquestes escombraries són tòxiques i, a poc a poc, enverinen l’aigua.

Sabies que els animals poden menjar aquests residus o quedar-hi atrapats? A partir d’aquest dissabte, podràs saber tot això i molt més. I no et perdis el joc. Prepara’t per jugar a netejar el mar!

Com pots jugar amb NUSHU?

Crea un compte d'usuari clicant aquí. No et descuidis de confirmar el correu electrònic. Aconsegueix la missió impresa que surt cada dissabte de tres maneres: al suplement 'Criatures', en aquesta pàgina i a través del teu compte a la web de NUSHU. La missió inclou codis de realitat augmentada. Descarrega't l'aplicació NUSHU AR des de l'App Store i Play Store i entra a la missió de la setmana! Busca els codis per parlar i jugar amb NUSHU.