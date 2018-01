En marxa una nova edició del FLIC

Durant tres caps de setmana (aquest és el segon) se celebra a Barcelona la vuitena edició del FLIC, el festival del literatura i arts infantil i juvenil dedicat a nens i nenes d’entre 0 i 12 anys. Aquest any el festival ha optat per estendre el seu radi d’acció per tota la ciutat de Barcelona i ampliar a 5 el nombre de seus col·laboradors. Amb aquest salt, el FLIC busca materialitzar un dels seus principals objectius: la voluntat de fusió de diversos àmbits artístics amb el fet literari i crear xarxa amb aquests equipaments culturals, que són la Filmoteca de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el MACBA i el Born CCM.

25 PROPOSTES I ALGUNES NOVETATS

Així doncs, durant tres caps de setmana més d’un miler de famílies tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà una programació que posa al seu abast 25 accions artístiques i literàries destinades a aquesta franja d’edat i que engloba diferents llenguatges: performances, propostes de joc, cinema, música, teatre, circ, contes, dansa, tallers, etc. Tot plegat sota el lema que defineix l’edició d’aquest any, Literatures en joc, que vol convertir Barcelona en la capital de la creació literària i l’experimentació dels nous formats de la literatura infantil i juvenil.

Les grans novetats per a aquesta edició, a banda dels formats, són les produccions pròpies i la programació específica i temàtica per a cadascuna de les seus del festival, així com la gran aposta pels tallers familiars de creació artística i literària.

En aquest sentit, el festival es va estrenar el cap de setmana passat a la Filmoteca de Catalunya, que va acollir la proposta 'Fotogrames literaris', un cicle de pel·lícules que posen en relleu la il·lustració com a eina narrativa. Avui el FLIC aterra al Mercat de les Flors amb l’espectacle teatral de David Ymbernon 'Latung La La diu que el pes petit és el pes més gran de tots'. I demà, de 10 h a 14 h, ocuparà el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb 'Experiències literàries', 10 propostes de joc, i 'Envà', un espectacle de circ contemporani de la companyia Amer i Àfrica Cia.

I és que el FLIC compta amb un cartell farcit de noms carismàtics i actuals baluards en el camp artístic i literari infantil i juvenil, com ara Katsumi Komagata, Pere Faura, David Ymbernon, Jaume Copons, Emiliana Design Studio, Leo Lionni, It’s Raining Elephants, Cuscusian*s, Care Santos, Maria Carme Roca, Anna Roig, Ricardo Alcántara, Laia Estruch, Alegria Julià, Roser Ros, Amer i Àfrica Cia i Io Valls, entre d’altres.

Podeu consultar la programació completa o comprar entrades a la web del festival: www.flicfestival.com.