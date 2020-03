Anem de campament! Experiències de natura

No és cap secret que el nostre ritme de vida és frenètic. Estem tot el dia pendents del rellotge. I no només ho patim els adults. Els nois també encadenen dia rere dia escola, deures, extraescolars i la resta d’obligacions. La seva jornada sembla més una gimcana i, això, juntament amb el fet que molts passen part de la tarda sols a casa, amb l’única companyia de pantalles i dispositius mòbils, ha fet que a poc a poc s’hagin perdut tradicions tan arrelades a la infància com anar al parc, jugar a l’aire lliure, practicar esport, etc.

En paraules de Joel Busquets, director pedagògic de Natkam Campaments, en l’espiral en què vivim “és més important que mai dotar els infants de temps i espais que els permetin expressar-se lliurement, sentir la tranquil·litat d’escollir què volen fer, ser qui volen ser i deixar volar la seva imaginació”. Això és precisament el que la companyia posa a l’abast dels 600 nens i joves que cada estiu assisteixen als seus campaments a Vallfogona de Ripollès (entre Ripoll i Olot). I és que, prossegueix, “els nens tenen una capacitat innata per explorar i entendre el món que els envolta i la seva creativitat no té límits”. Per a un infant, “el joc lliure és més constructiu i interessant que el joc dirigit i a vegades allò més simple (una caixa, pals, pedres, cordes) es pot convertir en el millor material de joc”.

La natura, al seu torn, esdevé “l’escenari idoni per fomentar aquesta llibertat, autonomia i creativitat”. Per a Busquets, “un bosc, un prat o un riu són espais oberts, de calma i desconnexió, d’aventura i emoció, plens d’històries i possibilitats”. Els nens hi observen animals i plantes, exploren racons, construeixen cabanes, arcs, vaixells... es converteixen en personatges fantàstics, imaginen històries, s’enfilen als arbres i descansen a l’ombra, remunten el riu i salten als gorgs. “En definitiva, experimenten la llibertat”.

EL MILLOR ANTÍDOT

“Tenim una eina molt poderosa a les nostres mans”, assenyala el director pedagògic de Natkam. I afegeix: “La natura ens permet trobar-nos amb nosaltres mateixos, fet que ajuda infants i joves a viure l’aquí i l’ara, a connectar amb les seves emocions, saber qui són i què volen a la vida”. Des d’aquest prisma, “són més capaços de relacionar-se sense necessitat d’artificis, sinó des de la més pura honestedat, i de crear relacions més sanes”. Per a Busquets encara hi ha un altre element clau, i és que durant l’estada els nois “es relacionen amb l’entorn d’una manera més compromesa, ja que només a través de viure experiències a la natura seran capaços de conèixer-la, respectar-la i estimar-la”.

En paraules de Busquets, la natura esdevé, “precisament, un dels millors antídots contra dues malalties dels nostres dies: la hiperconnexió, la qual atordeix la ment dels joves i els allunya del món real, i el sedentarisme, que comporta un dels grans problemes de la infància com és l’obesitat infantil”. Es tracta, prossegueix, “d’un espai per córrer, saltar, grimpar i respirar aire pur, que els ajuda a estar més sans i a relaxar-se, i afavoreix la seva capacitat d’observació, d’anàlisi i de raonament, de comunicació, cooperació i socialització. Aprenen a ser més autosuficients i a tenir més confiança en ells mateixos”.

Durant l’estada, els infants tenen al seu abast un complet i divers ventall d’activitats. N’hi ha amb més adrenalina, com els jocs variats i d’aigua, el riu i les gimcanes; altres de més tranquil·les i creatives, com les manualitats, construcció de cabanes i tallers de natura, i altres que els permeten treure l’artista que porten dins, com el teatre, el ball, la música i el circ. “També n’hi ha que fomenten la desinhibició, assumir nous reptes i fer aquelles coses que normalment no poden fer: embrutar-se, fer el pallasso, deixar-se anar... per treure’s inseguretats, complexos i prejudicis”, destaca Busquets. Completen el catàleg amb excursions, banys als gorgs i jocs de nit, activitats que fomenten la cooperació i la gestió d’emocions, el temps lliure i els moments improvisats. La cirereta la posa el fet de viure i conviure en tendes de campanya, que, com afirma Busquets, “es converteixen en el seu refugi i el lloc on comparteixen secrets i on es creen noves amistats”.

DESCONNECTAR PER RECONNECTAR

L’aventura i la natura són també dos elements que impregnen les colònies, campaments i camps de treball que Fundesplai ofereix als infants i adolescents durant l’estiu. Per a Júlia García i Anna Puig, responsable d’educació ambiental i responsable de programes de les cases de colònies, respectivament, aquest contacte amb la natura “permet donar a conèixer els valors del territori, promou la identitat cultural dels infants i el sentit d’arrelament, així com la seva curiositat innata, la descoberta naturalística i l’aproximació científica, experimental i vivencial als principals ecosistemes naturals del territori; fomenta autonomia i autoconeixement, i afavoreix la cohesió del grup”.

Aquesta mena de desconnexió, de retruc també de les pantalles i les noves tecnologies, permet, en paraules de García i de Puig, “la connexió amb tots els sentits amb la realitat més pròxima, ja sigui amb l’entorn natural, amb els companys o amb l’equip de monitors. La connexió sense filtres o sense interrupcions amb la resta de persones i el gaudi d’un entorn tan diferent al que els infants i joves de ciutat estan acostumats es converteix, al seu parer, “en una experiència vital única”.

CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL

Molts dels campaments de Fundesplai, a més, tenen una clara missió: la conservació i millora de l’entorn. “En aquest moment, quan ja s’ha fet palès que la natura i la societat tenen efectes mutus i que l’emergència climàtica o la pèrdua de biodiversitat i de recursos ens afecten directament, la sensibilització en relació al medi natural, la importància de la seva conservació i d’una gestió que reforci el consum mínim de recursos és un aspecte cabdal de l’educació ambiental”, subratllen García i Puig. “Per tant -prossegueixen-, en tots els campaments i colònies sempre incorporem accions de gestió del territori en col·laboració amb les administracions locals i també de millora de la biodiversitat”.

Entre les activitats que posen en valor el respecte per l’entorn natural, les responsables de Fundesplai expliquen que n’hi ha de més senzilles i que afavoreixen la biodiversitat de l’entorn, com la col·locació de caixes-niu i menjadores i el seu seguiment; o accions de conservació d’elements patrimonials com la pedra seca, que són excel·lents refugis de rèptils; o el manteniment i creació de noves basses per afavorir els amfibis, col·locació de càmeres de fototrampeig per conèixer els mamífers nocturns; accions d’informació ambiental als usuaris dels espais públics; anàlisi dels microplàstics en platges, rius i pantans; conèixer pagesos i ramaders que els expliquen les seves formes de vida, etc. Unes activitats de descoberta de l’entorn i tallers d’educació ambiental que es combinen amb d’altres més d’aventura com ara el parc d’aventura, el caiac o el rocòdrom.