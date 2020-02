Cosir no està passat de moda

Evocar quan a les velles escoles ensenyaven a cosir a les nenes sembla una imatge antiquada, obsoleta, vella i en desús, lluny de tot progrés. Superant estereotips, val a dir que aquesta fotografia no s’ha esborrat mai de la nostra societat i perviu, de fet, malgrat els prejudicis i les imposicions d’una societat del fast fashion i del consumisme voraç: les nenes i els nens segueixen volent cosir i desplegar tota la imaginació i creativitat de què són capaços sobre les peces que cusen, i són diversos els tallers a Catalunya que ofereixen cursos perquè la flama d’aquest coneixement segueixi viva entre els ciutadans del futur. Per exemple, Laura Sánchez, d’Art i Moda, proposa tallers regulars per a nens i joves d’entre 9 i 16 anys, a banda de cursos intensius de cap de setmana, en què explica que queda meravellada de la capacitat de treball que tenen els alumnes i de com arriben a concentrar-se per fer-ho bé. “Tenen una frescor que els permet absorbir tota la informació que els dones i quan acaben el seu projecte són els més feliços del món. És realment fantàstic donar-los classe”, diu.

ELLS HO DEMANEN

Sánchez explica que, en el cas dels seus tallers, “aquesta mena d’activitats són sol·licitades pels nens directament”, i que no solen ser els pares els que pensen en apuntar els seus fills a aquest tipus d’activitat, sinó que els nens demanen aprendre a cosir per si mateixos. Normalment, als seus tallers hi van nens a partir dels 9 anys i, tot i que s’hi interessen els dos gèneres, són més nenes que nens. El mateix perfil es dona a l’escola Liro Liro La Teva Modista, on la seva directora, Marta Fabra, també coincideix en el fet que “en moltes ocasions són els fills qui demanen als pares apuntar-se” a les seves activitats. Segons la seva experiència, ho demanen “bé perquè ho han vist a internet en vídeos de YouTube o perquè tenen algú pròxim a la família que també fa aquesta activitat”. Sigui com sigui que hi segueixen arribant, Fabra explica que el que més els agrada al final de tot és “poder fer-se la seva roba començant des de zero i veure tot el procés”.

Són diversos els tallers a Catalunya que ofereixen cursos de costura per a criatures

Els mateixos motius persegueixen els alumnes de Laura Sánchez, que afegeix: “Els fascina el moment de veure el projecte acabat. És, com se sol dir, un momentàs ”. A tots dos tallers de costura hi comencen fent treballs manuals accessibles, com per exemple necessers o bosses fàcils, i en després poden seguir amb faldilles, vestits i jaquetes. Fins i tot poden arribar a fer peces realment molt elaborades si es té en compte la seva edat. “Molts cops són petits artistes!”, exclama Sánchez.

ÉS GRATIFICANT I PER SEMPRE

A banda dels resultats tangibles, cosir és una activitat plena de beneficis personals. Per a Sánchez, “la costura et fa sentir a gust amb tu mateix, ja que la pots fer en companyia d’altres persones o tu sol”, i apunta també que sempre deixa un bon regust perquè dissenyar la pròpia roba és gratificant. “El plus d’aprendre-la de petits sempre els acompanyarà i, en qualsevol moment de les seves vides, podran agafar una màquina i passar una bona estona cosint-se alguna cosa”, afegeix. D’altra banda, per a Fabra, el fet de confeccionar la seva pròpia roba permet també valorar la feina que hi ha al darrere del disseny de moda, així com donar-los una gran satisfacció.