L'abús de pantalles pot fer miops prematurs

En aquests dies de confinament un dels recursos més típics a què tots solem recórrer és a les pantalles: ordinadors, tablets, televisió, telèfons mòbils, llibres electrònics... Per això des de CECOP, la primera comunitat global líder del sector òptic, amb més de 4.500 òptics associats i presència en 9 països, volen ajudar a conscienciar la societat sobre la importància de la salut visual en els més petits i l'ús moderat i controlat de les pantalles. En paraules de Jorge Rubio, CEO de CECOP: "Som conscients que reduir a zero el consum d'aquest tipus de dispositius en ple segle XXI és pràcticament impossible, però sí que podem educar i ajudar a divulgar quines són les conseqüències d'aquesta sobreexposició".

Hi ha estudis que apunten que l'exposició de nens de menys de 8 anys a les pantalles provoca miops prematurs i, a més, no són del tot recomanables per a la seva salut i desenvolupament visual. Cal tenir present, especialment aquests dies, que un altre dels factors que s'han investigat és que els nens cada vegada passen menys hores a l'aire lliure, cosa que també afavoreix la miopia. En aquest sentit, l'optometrista Donald Mutti, del Col·legi d'Optometria de la Universitat Estatal d'Ohio, va dur a terme una investigació en la qual, durant cinc anys, va estudiar els hàbits d'un grup de més de 500 nens de 8 i 9 anys amb visió sana. En concloure la investigació, un de cada cinc nens havia desenvolupat miopia. Va destacar precisament aquest factor ambiental com una de les causes. I és que els infants han de passar al voltant de tres hores cada dia sota nivells de llum de com a mínim 10.000 lux per estar protegits contra la miopia, una quantitat de llum similar a la que rebríem estant sota l'ombra d'un arbre a l'estiu. Una cosa difícil d'igualar en un interior: una habitació que estigui ben il·luminada no supera els 500 lux.

Cal reduir el temps d'exposició dels infants a les pantalles si volem evitar que siguin miops prematurs

La irrupció de la tecnologia en les nostres vides ha estat molt positiva en certs aspectes, però en el cas de la miopia en nens s'ha demostrat que ha crescut significativament en les últimes dècades, i aquesta tendència coincideix amb l'augment de l'ús d'ordinadors i dispositius mòbils per part dels més petits. Un ús adequat dels dispositius electrònics i més temps a l'aire lliure (ara ens hem de conformar amb patis, balcons i terrasses si en tenim) són, per tant, factors clau per al seu control.

La regla 20-20-20

Segons el Consell General de Col·legis d'Òptics-Optometristes (CGCOO), les persones que treballen amb ordinadors executen al dia entre 12.000 i 35.000 moviments de cap i ulls, les seves pupil·les reaccionen entre 5.000 i 17.000 vegades i porten a terme entre 25.000 i 30.000 pulsacions al teclat. El teletreball pot comportar trastorns derivats de l'excessiva activitat que fem amb els nostres ordinadors, com la síndrome visual informàtica. Tot i que es tracta d'un trastorn esmenable i transitori en la majoria de les ocasions, pot produir reducció en el rendiment i provocar molèsties relacionades sobretot amb la visió, els músculs cervicals, nines, estrès i irritabilitat.

Una manera d'evitar la síndrome és seguir la regla 20-20-20, que vol dir que cada 20 minuts hem de deixar de mirar la pantalla de l'ordinador durant 20 segons, mentre enfoquem en algun punt o objecte que es trobi a 6 metres de distància.

Estar moltes hores davant la pantalla pot comportar trastorns com la síndrome visual informàtica

A banda, es recomana que els colors de la pantalla del monitor, que s'ha de situar a una distància entre 50 i 60 centímetres i a una altura similar a la dels ulls o lleugerament més baixa, siguin sempre clars i mats i treballar amb text negre sobre fons blanc. La pantalla també ha de ser regulable pel que fa a brillantor i contrast, per adaptar-la a les condicions de l'entorn. Com més alta sigui la resolució de la pantalla, més clara serà la imatge, cosa que facilitarà el confort visual.

Aquests dies de confinament també s'abusa de mirar la televisió, fet que també pot provocar problemes visuals. La recomanació general és no situar-se a menys de 2 metres de la pantalla, però dependrà de la seva mida. Així, ens hem de situar a 2 metres si el televisor és de 32 polzades, a 2,5 metres si és de 42 polzades i a 3 metres si és de 46. Durant el confinament també és molt important protegir la salut visual dels més petits.

Malgrat que l'ús moderat de les noves tecnologies pot arribar a millorar el rendiment de tasques que exigeixen una determinada atenció visual (coordinació ull-mà, temps de reacció, identificació d'objectes en moviment...), la utilització abusiva de mòbils, portàtils o tablets pot provocar fatiga visual, que pot manifestar-se com a irritació, enrogiment ocular, cremor, sequedat, picor, mal de cap o cansament.

No s'ha de fer ús dels videojocs durant més de 15 minuts seguits, per poder descansar la vista

La utilització de videojocs, tot i que serveixen per exercitar i ampliar les habilitats visuals i cerebrals, no ha de prolongar-se durant més de 15 minuts consecutius sense descansos, i sempre en nens de més de 12 anys, ja que la utilització abusiva d'aquest tipus de jocs pot ocasionar problemes de salut i hàbits sedentaris. Pel que fa als menors de 6 anys, els experts del CGCOO recomanen que no vegin pel·lícules i jocs en 3D, ja que el procés d'assimilar en tres dimensions requereix que els ulls vegin imatges en dos llocs diferents al mateix temps, abans que el cervell les converteixi en una de sola, i a aquestes edats el procés d'integració binocular no està desenvolupat correctament.