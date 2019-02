Què és la teràpia ABA?

ABA (les sigles en anglès) o Anàlisi Aplicada de la Conducta, com es coneix a Espanya, és una ciència dedicada al coneixement i la millora de la conducta humana. Està basada en els principis de l’aprenentatge i del comportament.

La teràpia ABA s’empra per millorar les capacitats lingüístiques i comunicatives del pacient. També s’utiliza per augmentar-ne l’atenció, la concentració, les habilitats socials, la memòria i els resultats acadèmics.

Està basada en els principis de l’aprenentatge i del comportament

Aquestes intervencions s’han d’adaptar a les necessitats individuals del nin i de l’entorn en què aprèn, la família o l’escola.

Què se’n pot esperar?

El primer pas per dur a terme una bona teràpia és una avaluació detallada. Durant aquesta avaluació el terapeuta cerca aconseguir una línia base, és a dir, observar la conducta abans de la intervenció.

Partint d’aquesta línia base es creen els objetius, que poden variar segons la persona, el nombre de teràpies setmanals, etc., pero sempre existeix un denominador comú: aquests objetius han de definir-se d’una manera clara i concisa.

Una vegada establerts els objectius comença la teràpia. Una de les característiques més peculiars de l’ABA és que si observes una sessió o si parles amb el teu terapeuta en acabar notaràs que té un full amb positius, negatius, barres, etc. Això és perquè durant la sessió el terapeuta registra les dades de cada programa. Aquests registres l’ajuden a identificar si el nin o nina s’està acostant als objetius establerts o si, en canvi, necessita algun tipus d’ajuda addicional.

Problemes comportament

Per treballar els problemes de comportament el terapeuta primer ha de fer diverses avaluacions per determinar la funció d’aquests comportaments. Les avaluacions poden consistir en una observació directa, però també pot demanar la col·laboració de la família per tractar comportaments que tinguin lloc fora de la sessió.

Tan bon punt s’identifica la funció, s’estableixen unes pautes a seguir. El més important a l’hora de reduir un comportament és identificar amb quina conducta el reemplaçarem. Això vol dir que el nin emet aquell comportament perquè per a ell compleix una funció. Quan pretenem reduir un comportament ens hem de plantejar quina habilitat ensenyarem o amb quin altre comportament el pacient obtindrà aquella mateixa finalitat.

El més important a l’hora de reduir un comportament és identificar amb quina conducta el reemplaçarem

Per exemple, un nin que presenti dificultats en la comunicació pot frustrar-se i emetre un comportament agressiu. Si reduïm a zero el comportament agressiu sense la comunicació no solucionarem el problema.

Qui pot beneficiar-se’n?

La teràpia ABA pot beneficiar persones amb tot tipus de necessitats. El director general de Sanitat dels Estats Units i l’Associació Americana de Psicologia consideren que aquesta intervenció està entre les pràctiques més recomanables, basat en les evidències.

En els darrers anys la implementació de l’ABA per treballar amb nins diagnosticats amb autisme ha anat augmentant. Tan gran ha estat la popularitat d’aquesta intervenció que actualment 200 milions de persones als Estats Units tenen una assegurança mèdica que cobreix el cost de la teràpia ABA.

María Sánchez és terapeuta ABA de Creix