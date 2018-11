Cartes que et cuiden i et motiven

“Acompanyo el meu fill en el seu propi camí”, “Avui trobaré temps per a mi” o “Em sento agraïda” són tres dels missatges que contenen les cartes que conformen el pal de paller de Mares amb Causa, el projecte més personal de la britànica establerta a Barcelona Rebecca Gale. Tot i que el projecte va néixer oficialment ara fa un any, quan les cartes van posar-se a la venda, l’aventura portava mesos gestant-se. Tot un procés “molt bonic que va acabar amb dos productes” dels quals Gale està molt orgullosa.

A Gale, convertir-se en mare de dues nenes li va despertar moltes coses: “Vaig descobrir coses noves, entre les quals reptes nous als quals buscava solucions i possibilitats”. Ella, com tants altres pares i mares novells, va llegir molts llibres i articles i va assistir a cursos i formacions. “Tot i així, quan vaig descobrir el format de les cartes amb afirmacions vaig saber que havia trobat una eina ideal per a les mares”, recorda. “No totes tenim temps ni ganes de llegir un llibre sencer -continua-, però la majoria sí que reconeixem la necessitat d’anar millorant a poc a poc el nostre dia a dia i el dels nostres fills”. Si l’entorn, lluny de recriminacions i crítiques, t’hi acompanya, el repte esdevindrà menys abrupte i solitari, per això Gale posa a l’abast de les mares les capses Mares amb Causa, que contenen 30 cartes amb “frases curtes i potents” com per exemple “Puc cometre errors i ser bona mare” o “Soc la mare que el meu fill necessita”. L’objectiu, explica, “és cobrir les necessitats que tenim les mares de cuidar-nos, mantenir i fer créixer la nostra autoestima i mantenir la perspectiva i els valors”.

AUTOCURA I AUTOESTIMA

Els missatges de les cartes aborden molts reptes que sorgeixen en el moment de convertir-se en mare i van des de l’autocura -“Avui buscaré temps per a mi”- fins a l’autoestima -“Tota la força que necessito és dins meu”-, passant per l’actitud -“Cada repte és una oportunitat per aprendre”-. Tal com assenyala Gale, “totes serveixen per a totes les mares, ho hagin sigut fa poc o no, perquè parlen de la relació com a mare amb els seus fills i filles, amb ella mateixa i amb l’entorn”.

Les capses Mares amb Causa contenen 30 cartes amb frases curtes i motivadores per a mares i fills

Una de les grans pors de les mares és no estar fent prou bé el seu nou paper, una circumstància que algunes cartes aborden directament. És el cas de “Soc la mare que el meu fill necessita” o “No necessito ser perfecta”. D’altres com “Connecto amb el meu cos i l’escolto” recorden la necessitat de cuidar-se. Per a Gale, “poden semblar obvietats fora de context, però un recordatori de ser bona amb una mateixa o d’acceptar els errors sense jutjar-se són missatges clau per a una mare, i no sempre tens algú que t’ho digui”. “La pressió que sentim per ser productives i tenir èxit s’amplifica quan som mares, perquè ja no tan sols has de tenir èxit tu sinó que també has de ser bona mare, et sents responsable de com actua el teu fill i has de demostrar que pots amb tot”.

PARES I NENS AMB CAUSA

Per sortir airoses del repte, la corresponsabilitat en la criança entre els dos membres de la parella és clau. Perquè tots dos se sentin representats, Gale espera ampliar el projecte amb les cartes Pares amb Causa. Ara busca qui escrigui aquestes cartes, “que òbviament ha de ser pare”. La pota que ja ha pres forma, però, és la de Nens amb Causa, que inclou cartes amb missatges positius perquè la canalla reforci la seva autoestima, la seva salut mental i les seves relacions. Frases que ajudin “a provocar converses”, diu Gale.