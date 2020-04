6 consells per portar millor el desconfinament

Aquest diumenge, 26 d'abril, comença el desconfinament parcial per als menors de 14 anys, que durant una hora al dia i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa podran sortir a passejar i a gaudir de l'aire lliure, acompanyats sempre d'un progenitor o cuidador. Després d'haver estat un dels països on s'han imposat més restriccions a la mobilitat de la canalla a causa de la quantitat de casos de covid-19, ara toca aprendre a sortir de casa en una situació de anormalitat.

Venim d'unes setmanes en què pares i mares han estat alliçonant les criatures sobre la importància i la necessitat de no sortir de casa, i ara toca educar-les perquè sàpiguen que sortir al carrer avui comporta una realitat diferent de l'habitual, perquè hauran de jugar-hi sense tocar res, portar mascareta i mantenir un metre i mig de distància de qualsevol persona, amb l'objectiu d'evitar contagis i que no es continuï propagant el virus. Ho poden entendre? Podran gaudir d'aquestes sortides o pot ser que sentin por? La psicòloga i psicoanalista Carolina Álvarez Sicília, membre de Top Doctors, una plataforma en línia d'especialistes mèdics de la sanitat privada, dona 6 consells per ajudar els pares a gestionar la situació i evitar sentir por durant el desconfinament.

Grans i petits s'han de readaptar a la nova situació

"Cada nen és únic i processarà la situació d'acord amb la seva manera de ser. En moments d'estrès agut i prolongat, els nens poden tenir símptomes somàtics, que parlen de la impossibilitat de metabolitzar mentalment què els passa. Es manifesten amb mal de cap, dificultat per respirar o mal de panxa. Les criatures més grans també poden patir símptomes físics, com ara sentir ansietat, por intensa, malsons, plor sense motiu aparent, atacs de ràbia, ingesta excessiva de menjar o canvis bruscos d'humor. Cal no perdre de vista els nens inhibits. La cosa més esperable és que un nen s'inquieti i faci preguntes. Però hi ha nens silenciosos que s'esforcen per mostrar normalitat. Aquests nens que aparentment no pateixen poden estar passant-ho molt malament. Poden estar íntimament convençuts que no poden compartir les seves pors i, en conseqüència, quedar-se sols i aclaparats per l'angoixa", assegura Álvarez Sicília.

És important transmetre calma, seguretat i certa normalitat, sense negar la realitat

Per això, la psicòloga i psicoanalista ofereix 6 consells per ajudar pares i mares a gestionar aquesta nova situació.