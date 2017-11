Els beneficis d’explicar un conte als fills

Hi havia una vegada...

Habitació. Intimitat. Llum tènue. La mare explica un conte i... apareixen bruixes, fades, serps, cases encantades! L’experiència d’explicar un conte és altament gratificant per als nostres fills. Els submergeix en el món de la ficció i els desperta una curiositat insaciable. Malauradament, hi ha pares que quan els nens es fan grans substitueixen aquesta afició per altres activitats individuals com ara la televisió i la tablet. Error. Explicar un conte als nostres fills té uns beneficis que són incalculables. Letícia Asenjo, psicòloga, terapeuta i directora tècnica d’EDAI, entitat multidisciplinària especialitzada en infància, adolescència i família, ho explica: “Està demostrat científicament que les històries de ficció ajuden els nens a entendre que hi ha altres maneres de veure i viure el món. Potencien la comprensió de l’altre, l’empatia i la mentalització”.

Més enllà de la imaginació i l’empatia, la lectura potencia altres competències. Obliga els nanos a estar atents i a respectar el silenci. “A més, millora la sintaxi i el vocabulari, entrena la memòria i estimula la imaginació i la creativitat”. No és estrany, doncs, que alguns nens que viuen l’experiència d’escoltar un conte augmentin la competència verbal i la comprensió lectora.

CREAR VINCLE

Vivim en un món fragmentat i ple d’estímuls. Per això és necessari trobar moments per dedicar en exclusiva als fills. “Llegir és una activitat de gaudi compartit i es pot convertir en un moment molt agradable en què pares i mares i fills estiguin físicament a prop i es diverteixin. A més, és important que es parli del que s’està llegint, preguntant als nens sobre la lectura i reflexionant plegats al voltant del conte”. Quan ens preguntem quina diferència hi ha entre la tele i les tablets, o el conte de bona nit, Letícia Asenjo ho té clar: “Crear rutines a l’hora d’anar a dormir ajuda a la relaxació i un bon son i, a diferència de les pantalles, no generen llum que provoca l’efecte contrari: l’estimulació”.

"Llegir és una activitat de gaudi compartit i es pot convertir en un moment molt agradable en què pares i mares i fills estiguin físicament a prop i es diverteixin" Letícia Asenjo - psicòloga

UN CONTE PER A CADA EDAT

Arribats a aquest punt ens preguntem quins contes s’adeqüen més a l’edat dels nostres fills. ¿Hi ha un conte per a cada edat? “Quan són molt petits, els àlbums il·lustrats són molt adequats perquè ells mateixos podran passar les pàgines, amb imatges i colors que els cridin l’atenció. Però a partir d’aquí s’ha de respectar el ritme de cada infant. És molt important que s’escullin els llibres tenint en compte els interessos i aficions dels infants, perquè és una manera de motivar-los i captar la seva atenció. Quan són més grans, cal no tenir prejudicis: els còmics i les revistes també són lectures fantàstiques perquè, a més de llegir, potencien el coneixement d’altres formes d’expressió artística com ara la il·lustració i la fotografia”.

Més enllà de la pràctica d’explicar un conte cada nit, és bo que incitem el fill a continuar llegint quan es fa més gran. Podem adequar les lectures als seus gustos i moment evolutiu. Perquè no oblidem que escoltar un conte -i més endavant llegir-lo-és una activitat apassionant. I aquest és l’últim i més important dels beneficis. Gaudir. Passar-s’ho bomba. Acabar un llibre i voler repetir-ho. Ja ho sabeu, pares i mares. Espereu que arribi la nit. Intimitat. Llum tènue. Obriu un conte i...