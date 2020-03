Confinament en família: recursos educatius

Les mesures sanitàries decretades per frenar l'expansió del Covid-19 o coronavirus ens estan portant a viure una situació excepcional i inèdita de confinament en què molts ciutadans hauran de compatibilitzar el teletreball amb haver de tenir cura dels infants a casa. La Fundació Pere Tarrés vol mostrar la seva solidaritat amb les famílies i infants en aquests moments crítics i ha decidit oferir el coneixement de què disposa a la ciutadania.

Per això l'entitat té en marxa una campanya que sota el títol #EnllocComaCasa ofereix un recull setmanal de propostes, en format butlletí i també a través de diverses píndoles digitals, adreçada a infants i famílies amb l'objectiu de proveir-los de recursos que els poden ser útils en aquests dies de confinament.

Els recursos tenen formats molt diversos (hi ha des de gràfiques expressament creades per ser difoses per xarxes socials a articles de reflexió o vídeos) i també tocaran temàtiques molt diferents, totes plantejades des de l'enfocament del lleure com a eina educativa: ofereixen, per exemple, consells perquè els pares i mares puguin compatibilitzar l'activitat laboral a distància amb la cura i l'educació dels infants i joves; propostes de jocs per jugar en família o d'activitats educatives diverses per fer durant aquests dies; o recomanacions literàries o culturals, entre d'altres. També inclou un recull de recursos digitals diversos, com recomanacions de llibreries digitals, jocs per fer a casa, especials interactius de diversos mitjans de comunicació sobre el coronavirus i el confinament o iniciatives interessants per a aquests temps que hem d'estar tancats a casa, com el canal d'Instagram Vivim del cuentu, vinculat a docents de la Fundació i format per un grup de contacontes que han engegat la campanya #ContesConfinats.

El butlletí també anirà recollint les propostes sorgides en el marc de la campanya #esplaiAcasa, que han llançat aquests dies per xarxes socials els centres d'esplai adherits al Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans.

Podeu consultar tots els recursos aquí.

Contacontes per telèfon

Una altra iniciativa interessant! La Mertxe París, editora de Mosaics Llibres i llibretera de la llibreria El Genet Blau (Lleida), ha impulsat la iniciativa de Contacontes per Telèfon. Cada dia (pels volts de les 11 h) pengen al seu perfil de Mosaics Llibres i Llibreria El Genet Blau (Instagram, Facebook i ara també a YouTube) contes narrats per ella mateixa i altres companyes de professió. Contes que queden penjats al seu mur perquè les famílies el puguin escoltar quan vulguin. Podeu escoltar els seus contes aquí.

Altes gratuïtes al mètode Glifing

Per la seva banda, els responsables de Glifing, pensant en les famílies i, sobretot, en els infants, han decidit posar la seva metodologia, que consisteix en un entrenament sistemàtic de la lectura a través d'un ordinador, a l’abast de tothom, oferint altes gratuïtes a la seva plataforma fins al 31 de març. Durant aquest període, els nous usuaris només hauran d’abonar el manteniment mensual, donat que, tot i el seu format lúdic, Glifing no és un joc, sinó que hi ha tot un equip de professionals al darrere, que avaluen i atenen els usuaris, i renoven i amplien constantment els diferents nivells i estadis d’aprenentatge creant nous personatges i noves històries, i altres que vetllen perquè la plataforma estigui sempre operativa. El mètode Glifing està ajudant milers de nens de tot el món a aprendre a llegir en castellà i català.

Si us interessa poder utilitzar el mètode i gaudir de la promoció gratuïta de l’alta podeu contactar amb hola@glifing.com o visitar la web www.glifing.com.

Aplis per jugar i programar

Finalment, una proposta que arriba des de l'entorn dels famosos personatges PJ Masks, que s'uneixen a la iniciativa d'oferir estones d'entreteniment a la canalla amb dues de les seves aplicacions de manera gratuïta.

La primera aplicació és PJ Masks: Acadèmia d'Herois. L'apli ensenya als nens a programar. Imparteix el sistema d'aprenentatge STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) mitjançant els principis de codificació, i es diferencia d'altres aplicacions de codificació gràcies al seu estil de joc divertit i emocionant, les seves històries i la seva animació. Disponible a Apple Store i Google Play. La segona proposta és App PJ Masks: Super City Run, que estarà disponible de manera gratuïta fins al 27 de març. Aquests dolents molestos han robat de tot en diferents parts de la ciutat. La canalla haurà de triar el seu heroi favorit i començar una aventura per la laberíntica ciutat dels herois en pijama. Hauran d'atrapar els dolents i recollir els objectes que han robat, però compte amb les possibles trampes! Disponible a Apple Store i Google Play.

Les aplicacions estan pensades per a nens en edat preescolar i són una bona eina per millorar la coordinació i els reflexos. Ajuden els més petits a aprendre jugant de manera divertida i entretinguda. Gràcies als nivells d'interactivitat, les criatures adopten una actitud activa durant l'aprenentatge. Totes les aplicacions de PJ Masks són segures, no contenen publicitat i promulguen els valors clau d'aquests superherois: impulsar la confiança i l'autorealització, desenvolupar la imaginació i treballar en equip.