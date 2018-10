La robòtica és cosa de criatures

Endesa acull el primer SAP Inside Track Kids (sitKIDS) que se celebra a Espanya a la seva seu de Barcelona a través de tallers de robòtica per a nens i nenes de primària. Els sitKIDS, que s’han realitzat en d’altres països d’arreu del món, són activitats adreçades a infants que es realitzen de manera paral·lela al SAP Inside Track, SIT, una trobada de membres de la comunitat SAP (un dels principals softwares que utilitzen les empreses del nostre país) i que se celebrarà a la sala del costat de manera simultània.

La cita serà dijous i aplegarà un centenar d’alumnes de primària que participaran d’aquest taller, dissenyat i dirigit per LEGO Education ROBOTIX que, a través del joc, promou l’interès per la tecnologia en els més menuts. És el segon any que Endesa acull un SIT a la seva seu, i el primer que organitza un sitKIDS.

Els alumnes que participen en els tallers tindran l’oportunitat de programar robots i solucionar missions en un context imaginari a Mart, on a partir d’un repte plantejat se’ls animarà a la resolució ràpida de problemes. Aquest taller ha estat dissenyat i dirigit per LEGO Education ROBOTIX, partner oficial de LEGO Education que compta amb més de 12 anys d’experiència. L’objectiu és que els nens i nenes entrin en contacte amb les primeres nocions i coneixements de robòtica, programació i tecnologia a través d’un aprenentatge lúdic, que els apropi a les carreres conegudes com a STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Des d’Endesa, empresa de base enginyera i tecnològica, la promoció d’aquest tipus d’estudis entre els estudiants és un dels objectius vers el qual realitza nombroses accions.

El sitKIDS forma part del SAP Inside Track Barcelona, SIT que, per segon any consecutiu, s’allotja a la seu d’Endesa a Barcelona. Es tracta d’un acte en el qual membres de la comunitat SAP es reuneixen per compartir coneixement i experiències relacionades amb la tecnologia SAP així com per crear xarxes de contactes. L’esdeveniment està organitzat per membres de la comunitat de SAP amb el suport del grup SAP Mentors i s’adreça a clients, consultors, partners, freelancers, startups, blogaires i periodistes treballadors de SAP així com d’altres professionals que tinguin interès per conèixer-ne més.