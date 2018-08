Els escolars prioritzen la convivència en la mobilitat

Cada any, quan acaba el curs escolar, el debat sobre si cal fer algun regal als escolars pels resultats obtinguts durant el curs salta a la primera línia de les discussions. Fa un temps, el premi més cobejat era un ciclomotor, i era en aquest moment del calendari quan se’n venien més.

Avui, en canvi, aquesta classe de vehicles pràcticament han desaparegut, si més no del mercat local; moltes de les marques que els fabricaven ja no existeixen, i l’interès pel que va ser una magnífica escola de conducció per a moltes generacions s’ha esvaït. La dèria pels smartphones ha ocupat el lloc d’honor al podi dels objectes més preuats.

Però que això sigui així ara no vol dir que els més joves no vulguin conduir, que ja no tinguin cap sensibilitat per la mobilitat i, cosa que és més important, cap a la seguretat viària. De fet, segons Alberto Caamaño, responsable de les autoescoles del RACC, “l’estiu és la temporada de més feina per als centres de formació dels conductors nous; quan els estudiants acaben els exàmens és quan comencen a preparar-se per a l’examen del carnet de conduir”.

La Federació Internacional d’Automobilisme sosté que cada dia moren 3.500 persones al món com a conseqüència dels accidents de circulació, que són la principal causa de mortalitat entre el col·lectiu de persones de 15 a 29 anys a les societats modernes.

Fer de la seguretat a les carreteres una prioritat s’ha convertit en un dels principals objectius d’aquest organisme, que no només es dedica a regular els esports del motor. El Reial Automòbil Club de Catalunya també fa difusió de les quinze normes que promou la campanya #3500lives, i s’afegeix, entre altres accions, a l’organització (juntament amb el Servei Català del Trànsit -SCT- i els departaments d’Interior i d’Ensenyament de la Generalitat) del concurs 'Joves i Mobilitat'.

CONSCIÈNCIA I REFLEXIÓ

El certamen, que premia els millors treballs sobre seguretat viària i convivència, va néixer el 2008 per incentivar la reflexió sobre la responsabilitat que suposa la conducció de qualsevol classe de vehicle i els riscos que pot comportar.

El concurs vol incentivar la reflexió sobre la responsabilitat que suposa la conducció de qualsevol classe de vehicle i els riscos que pot comportar

Des que van posar en marxa la iniciativa, 15.198 joves d’entre 13 i 17 anys han presentat a concurs 10.272 treballs que han suposat un toc d’alerta i un dibuix transversal i polièdric de la importància dramàtica que té la mobilitat des de molts punts de vista.

Tant el club català de conductors com l’SCT han posat a disposició de les escoles tota mena de materials i eines perquè els professors poguessin promoure la participació dels alumnes en aquesta convocatòria per fer-los entendre que tant la seguretat viària com el respecte per l’entorn on vivim ajuden a combatre la que ja és una autèntica plaga de la civilització actual.

L’onzena edició del programa 'Joves i Mobilitat' ha motivat aquest any la participació de 1.698 estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que representen 68 instituts i escoles de tot Catalunya.

1698 estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà han participat en l'edició d'aquest any del concurs

Aquests alumnes s’han distribuït en 611 grups de treball, que han sigut monitoritzats per 89 mestres d’aquests centres educatius. El resultat final han sigut 772 treballs presentats, distribuïts en les tres categories de la convocatòria: articles d’opinió (244), anuncis gràfics (326) i videorelats (202).

La necessitat de compartir l’espai públic per on ens movem, la seva creativitat i l’adequada tria tant dels formats com del llenguatge adequat per a l’audiència jove a la qual van adreçats els missatges ha sigut el denominador comú de les obres presentades a concurs.