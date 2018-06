Recerkids, una aposta per la ciència

La segona edició del Congrés Recerkids va reunir a la Universitat de Girona (UdG) 150 nens i nenes de 5è i 6è de primària, en un esdeveniment que es va fer al Parc Científic i Tecnològic de la UdG després d'haver passat pel Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i el Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En total, en el Recerkids hi han participat més de 3.000 alumnes de 75 escoles catalanes.

Els alumnes de cinc escoles van exposar els resultats de la seva recerca en el marc del congrés, un programa educatiu impulsat fa dos anys per la secretaria d’Universitats i Recerca amb l’objectiu de fomentar la ciència entre els alumnes d’educació primària. Els centres participants han sigut Frigolet de Porqueres, Immaculada Concepció de Lloret de Mar, Les Mèlies de Vilafant, Dones d’Aigua de Sant Iscle de Vallalta i Vedruna de Tordera.

Durant la inauguració institucional del congrés, el director general de Recerca, Francesc Subirada, va definir Recerkids com un "instrument perfecte per fomentar la recerca entre els més joves i perquè s'entengui a les escoles el pes de la ciència per al progrés de la societat". Subirada es va adreçar als escolars participants per traslladar-los que en ciència és més important fer-se les preguntes adequades que trobar-ne les respostes, que la recerca consisteix a gaudir de la descoberta de nou coneixement que serveixi per millorar la societat i que no existeix ciència sense col·laboració entre investigadors i centres de recerca.

Els participants van presentar els resultats del seu projecte de recerca, desenvolupat al llarg del curs, sobre l'àmbit temàtic proposat i que, aquest any, s'ha centrat en la salut. Per orientar els treballs, el professorat ha rebut assessorament pedagògic de l'equip d'especialistes en didàctica de la ciència d'Eduxarxa i ha comptat amb materials diversos, com un quadern per a l'alumnat i una guia didàctica per als docents. Un cop finalitzada la recerca, cada grup ha elaborat un pòster amb els resultats, que s'ha publicat a la web de Recerkids.

Durant el congrés, els assistents van poder fer tallers experimentals de la mà d’investigadors de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D), la Càtedra de Promoció de la Salut i el grup de recerca en Genètica Cardiovascular de la UdG. A més, van presenciar un espectacle científic a càrrec de Clowntifics, del grup Big Van Ciencia.