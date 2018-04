Què valoren pares i mares a l'hora de triar escola?

Triar escola per als fills és un dels grans reptes a què s'enfronten pares i mares. Decidir per on volen que passi l'educació dels seus fills és una gran decisió que demana informació i reflexió. Hi ha molts aspectes que hi incideixen, però els últims temps alguna cosa ha canviat.

Fins fa poc la innovació en l'ensenyament havia anat lligada únicament a nous models pedagògics i a la irrupció de les TIC. Però avui els espais, la seva adaptació i l'efecte que tenen en les persones que els usen, "unit a l'arribada de noves metodologies docents", han sacsejat els fonaments de l'ensenyament.

En aquest sentit, l'empresa especialitzada a realitzar estudis HGS n'ha elaborat un –encarregat per l'empresa EFEBÉ, especialitzada a adequar, equipar i mantenir espais professionals–, el 'Primer baròmetre HGS sobre centres educatius', que pregunta a mares, pares i docents quins són els aspectes més valorats a l'hora d'escollir un centre educatiu. L'informe consta de dues parts. A la primera es presentaven als enquestats 6 qüestions relatives a la valoració de factors determinants en un centre educatiu i el compliment de la seva activitat docent. Els enquestats van valorar els diferents factors amb l'escala Likert: de 0 (gens determinant) a 5 (molt determinant). Al segon bloc de l'enquesta se'ls va sol·licitar que realitzessin una elecció dels tres factors més determinants, d'un total de 35 prèviament valorats al bloc anterior, a tenir en compte a l'hora de triar un centre educatiu.

Projecte educatiu, docents compromesos i instal·lacions adequades i

ben equipades, els tres elements més importants a l'hora d'escollir

centre





Com a primera conclusió del baròmetre es conclou que mares, pares i docents coincideixen en tres elements a l'hora de triar un centre educatiu:

El factor més decisiu per a l'elecció de centre educatiu ha sigut en les dues mostres (mares i pares, i docents) el projecte educatiu del centre , triat pel 57,89% dels docents enquestats amb una valoració de 4,65 sobre 5, i pel 66,67% de les mares i pares amb una valoració mitjana de 4,69.

ha sigut en les dues mostres (mares i pares, i docents) , triat pel 57,89% dels docents enquestats amb una valoració de 4,65 sobre 5, i pel 66,67% de les mares i pares amb una valoració mitjana de 4,69. Comptar amb un equip docent compromès ha sigut el segon factor triat com a element més decisiu: pel 46,05% dels docents, amb una valoració mitjana de 4,86 sobre 5, i pel 62,75% de mares i pares enquestats, amb una valoració mitjana de 4,76.

ha sigut el segon factor triat com a element més decisiu: pel 46,05% dels docents, amb una valoració mitjana de 4,86 sobre 5, i pel 62,75% de mares i pares enquestats, amb una valoració mitjana de 4,76. El tercer factor crític ha resultat ser el de disposar d'unes instal·lacions adequades i ben equipades, triat pel 37,25% dels docents i pel 34,21% de mares i pares, amb unes valoracions de 3,74 sobre 5 i de 3,82, respectivament.

La importància dels espais i ambients als centres educatius

Una vegada treta la primera conclusió, i els seus tres elements, sobre quins criteris utilitzen mares, pares i docents a l'hora d'escollir un centre educatiu, la pregunta següent seria com contextualitzar aquests resultats de l'informe amb els espais docents on actuen alumnes i professors. A partir d'aquí s'obtenen

tres conclusions més sobre com l'espai i la seva gestió faciliten tant el desplegamentdel projecte educatiu com el compromís de l'equip docent i de disposar d'unesinstal·lacions adequades i ben equipades.



Tenint en compte que el projecte educatiu del centre és el factor decisiu a l'hora de seleccionar un centre, el baròmetre també assenyala que disposar d'ambients funcionals s'ha valorat, amb un 3,93 pels docents i un 3,75 pels pares, com el segon element que facilita el desplegament del projecte educatiu del centre, just per darrere del compromís i la implicació dels docents.

El desplegament del projecte educatiu d'un centre depèn i és valorat en gran mesura per l'aprenentatge dels alumnes. Un centre educatiu que faciliti situacions diferents, que compti amb espais més íntims, espais intermedis i llocs grans de trobada obrirà possibilitats al fet que els alumnes puguin tant desplegar el seu potencial com sentir-se més còmodes, comptant amb un espai d'ús per a cada situació.

Respecte al següent element decisiu, un equip docent compromès, podem observar que en la qüestió de com millorar la implicació del professorat, disposar d'espais de construcció transversals, decooperació i treball en equip s'ha valorat amb un 4,28 pels docents i un 4,10 pels pares. És el segon aspecte més valorat, tan sols per darrere d'oferir formació contínua per actualitzar les habilitats i les competències. Aquí cal destacar que:

Els docents i els pares consideren que tant l'adequació d'espais com el seu correcte disseny poden ser grans condicionants.

Els docents mostren un gran convenciment sobre com els espais i el seu disseny afecten la seva motivació i rendiment.

Docents i pares valoren disposar d'aules adaptades per impartir classes segons les noves tendències pedagògiques

En relació amb quins factors influeixen en el foment de la creativitat i l'aposta per una nova manera d'ensenyar a través dels espais adequats, l'estudi constata: