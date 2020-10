Tancar cercles

Tot repassant antics apunts de formacions a les que vaig assistir fa anys, m’he trobat amb una frase que penso que es molt important i la vull compartir amb vosaltres ja que potser us es útil: “molts dels problemes i conflictes que tenim avui són per qüestions del passat que no em resolt”. Els temes oberts ens resten energia al present. Es tracta d’anar tancant cercles. Viure una experiència, integrar el seu aprenentatge i deixar-la anar. Com històries que comencen, tenen el seu conflicte i s’acaben amb el desenllaç. No hauríem de caminar per la vida amb múltiples llibres oberts a les nostres espatlles. Es més bonic, lleuger i agradable viure com a éssers lliures, amb tots els llibres que hem llegit acabats i desats a l’estanteria.

La nostra atenció és una i si la dividim entre les múltiples històries que potser torturen la nostra ment, aleshores aquesta s’afebleix i no som res. Més val viure amb tota la nostra força i poder, amb la nostra atenció totalment disponible per allò que sigui necessari. Com per exemple cultivar un present (i, en conseqüència, un futur) ric, bell i nodridor. Si la nostra energia està ocupada mantenint a ratlla es problemes que no em resolt, aleshores no es pot dedicar a fer les meravelles que sap fer, a crear amb tota la seva intensitat i diligència allò que desitgem.

Així que una bona pràctica d’higiene emocional consisteix en prendre consciència d’on tenim el cap, de què sentim, de com estem i d’esbrinar d’on invertim la nostra atenció, el nostre bé més preuat. De la mateixa manera que les empreses han de fer estudis i revisions per veure on se’n va el seu capital i analitzar detalladament on es gasta cada cèntim, nosaltres tenim la responsabilitat d’observar el nostre estat emocional i descobrir on estem posant la nostra energia.

Estem construint la vida que realment volem?

Estem buscant nous horitzons per enriquir el nostre present?

Estem sent pro-actius respecte el nostre benestar?

Aleshores la situació està en ordre, perquè aquest és el principal objectiu de la nostra ment.

Si per contra ens trobem tot el dia “apagant focs” emocionals, dispersos, estancats, enfocant-nos en el que no ens agrada, queixant-nos, etc. es que necessitem urgentment una sessió de neteja emocional. Tancar cercles. Buscar solucions. Deixar anar el que ja no ens serveix. Acomiadar-nos del que ja no som. Dir adeu al que ens fa nosa i no ens proporciona autèntica felicitat.

A tots ens deleix la casa neta i radiant. Els prestatges ordenats. Les superfícies brillants. Espais buits on deixar reposar la nostra mirada. L’harmonia present. La bellesa protagonista. I què hi ha millor que viure en un entorn així? Imagineu el vostre cap clar, atent disponible. Les vostres idees pures, la vostra consciència lliure. L’energia dirigida cap on volem que vagi. El benestar prenent les regnes de la nostra existència.

Això és el que vull, adquirir l’habilitat de tancar cercles. Començar etapes, gaudir-les, caminar el seu recorregut complet i saber quan acomiadar-me’n per estar plenament disponible per a noves aventures. Néixer i renéixer tantes vegades com sigui necessari per aproximar-me a cada vivència amb l’actitud d’un infant, tenir els ulls nets per copsar tota la meravella i explorar nous territoris amb la curiositat d’un nadó.

I per aconseguir-ho sé que és necessari fer espai. Renunciar al que no afegeix valor a la meva vida per generar aquell buit prenyat de possibilitats