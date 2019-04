La nova assignatura: Constitució espanyola

El senyor Albert Rivera, que no vol que s'adoctrini les criatures des de l'escola, ha assegurat que, si ell governa a Espanya a partir de les pròximes eleccions de finals de mes, imposarà una assignatura obligatòria i troncal que tingui com a objectiu ensenyar als nens a respectar, estimar i obeir la Constitució espanyola.

Perfecte, senyor Rivera! Així és com es combat l'adoctrinament! Sí, senyor! Sort que els mestres tenen recursos suficients com per a aprofitar aquesta nova assignatura per a ensenyar als nens coses que disposa la Constitució, com ara que no es pot aplicar el 155 tal com es va fer i molt menys aprofitar-lo per a destituir el president d'una autonomia; que els senyors Puigdemont, Turull i Sánchez tenien tot el dret constitucional a ser elegits per a la presidència de la Generalitat, cosa que els jutjats van impedir; que la Constitució obliga l'Estat a fer de la llengua catalana un objecte d'especial respecte i protecció; que no es pot privar de drets fonamentals els ciutadans investigats, com ara la participació plena en política i en igualtat de condicions amb els seus competidors, fins que no hi hagi una sentència ferma, cosa que avui no es respecta per als empresonats pels fets de la tardor del 17; que la policia, quan veu unes persones votant, encara que no els agradi, han de veure-hi ciutadans exercint un dret fonamental i no una massa tumultuària i que, per tant, no els pot agredir salvatgement al crit d'a por ellos!; que cal preservar el dret d'expressió com un d'aquests drets fonamentals i em refereixo a coses com els llaços grocs o la llibertat dels periodistes de dir "presos polítics" i "exiliats"; que la justícia no es pot inventar, ni tan sols en la fase d'instrucció d'un procés penal, un relat fals dels fets que s'investiguen ni utilitzar la presó preventiva com a càstig i escarment o que una de les principals funcions del rei és arbitrar sense prendre partit, com va fer el dia 3 d'octubre del 17 a través del seu famós discurs, però que no se li pot dir res perquè tots els espanyols som igual menys un: ell, que, encara al segle XXI, és inviolable i, vergonyosament, no està subjecte a responsabilitat.

El senyor Rivera no se'n sortirà d'aplicar aquesta mesura, però si se'n sortís -perquè en aquest país passen coses que no passen enlloc més del món democràtic- estic convençut que l'escola, sense incomplir la llei per no posar-se en perill, sabria neutralitzar la mesura i que no es deixaria arrabassar així de fàcilment, pel primer aprenent de lerrouxista que passa, una manera de fer, guanyada a pols al llarg de molts anys gràcies a la tenacitat i convicció dels docents d'aquest país.