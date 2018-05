Premis Despierta_Sant Jordi 2018

La Llegenda de Sant Jordi

"Explica la llegenda que fa molts anys, a Catalunya, concretament al poble del Montblanc, hi vivia un gran Drac que tenia atemorida a tota la població. Cada dia devorava sense compassió les ovelles dels grangers; expliquen que fins i tot, algun pobre nen si es trobava a l’abast del ferotge Drac. No hi havia en tota la regió ningú que s’atrevís a plantar cara al monstre, així que durant molt de temps, homes, dones i nens vivien condicionats als cruels desitjos del Drac.

Poc a poc, van anar desapareixent els animals i allò que més feia por, va arribar: Per poder satisfer la fam descontrolada del Drac, van haver de començar a sacrificar als veïns de la regió.

Aquests sacrificis es feien a través d’un sorteig, on nobles i servents eren inclosos per igual. Fins que un bon dia, el nom de la princesa va sortir. El Rei trist i desconsolat va haver de ser just amb el poble i va iniciar els preparatius de la gran ofrena. La pobre princesa, morta de por, acceptar el destí que li va tocar viure i junt amb el seu poble, trist i aterrat, es va preparar.

Quan va arribar el moment i el Drac ja s’estava preparant per aquell festí tant i tant especial, una lluentó es veié a l’horitzó. Es tractava d’un jove que, ple de valentia, cavalcava amb el seu preciós cavall blanc, en direcció al poblat.

Es tractava d’un cavaller anomenat Jordi, que venia de les terres del Nord disposat a lliurar el poble del Montblanc, del domini de la bèstia. Després d’una lluita acarnissada, aquell jove valent aconseguí clavar la seva llança al cor del Drac, provocant la seva esperada mort.

Segons la creença popular, de la sang del Drac va néixer un roser, d’on el cavaller Sant Jordi prengué una rosa vermella per entregar-la a la princesa, qui no va tenir paraules per agrair l’emoció i felicitat que sentia per haver lliurat al seu poble i, a ella mateixa, d’aquell patiment.

Diverses son les explicacions d’aquesta festivitat, que arrela al segle xv, però sens dubte és la Llegenda de Sant Jordi i el Drac qui posa nom al dia 23 d’abril, dia en que els catalans i catalanes celebrem el dia de l’amor, obsequiant a les dames amb una rosa, i un llibre als nostres galants.

El dia 23 d’abril també es celebra el dia del llibre, en commemoració a dos grans e il·lustres escriptors que en aquesta data deixaren el nostre món: Miguel de Cervantes i William Shakespeare.

Així doncs, la Diada de Sant Jordi és un dia per celebrar la Cultura i l’Amor."

Amb motiu del primer aniversari de Despierta Sant Cugat i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, les passades setmanes es va organitzar un concurs de Narrativa Infanto juvenil.

L'objectiu era fomentar els valors literaris i promoure el llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació.

Els nois i noies podien participar amb un microconte o amb una poesia.

Totes les obres rebudes van ser llegides amb deteniment i els criteris de selecció varen ser: originalitat i creativitat, coherència, qualitat de l'escrit (ortografia, lèxic i gramàtica), i capacitat de síntesi en el cas dels microcontes.

A la categoria d'educació primària la guanyadora va ser la Carla Riess amb el següent relat:

QUIERO SER DOCTOR

Hace cien años, en un colegio los niños estaban en clase, cuando la profesora preguntó:

-Y bien qué queréis ser de mayores? Y los niños contestaron:

-queremos ser profesores o ingenieros. Pero un niño contestó.

-Medico, quiero ser médico.

-Cómo? -dijo la profesora.

Todos se reían de él como si fuera un payaso o como si hubiera dicho una tontería…

Su madre le decía que tenía que ser ingeniero como su padre, no médico.

Todos estudiaban lo mismo ya que quien estudiaba algo diferente lo consideraban un extraño. Un día de lluvia y niebla se propagó una enfermedad terriblemente contagiosa llamada pulmo-niebla.El niño era el único que sabía lo que sucedía , ya que estudió medicina y por tanto sabía qué medicamentos había que tomar para curarse. El joven doctor les dijo a sus compañeros que tenían una enfermedad provocada por la niebla y que nunca salieran a la calle los días de niebla.

Ese día el joven doctor les dio una lección ya que aprendieron que no nos tenemos que reír de las personas por muy extrañas que nos parezcan porque una dia nos pueden sacar de un gran apuro.

Carla Riess.

A la categoria d'educació secundària la guanyadora va ser l'Eva Zamora amb el següent relat:

LA VERITAT

Tornava a ser de nit. Als carrers hi regnava el silenci. Hi havia una calma buida i ressonant. Si el vent hagués sospirat entre les branques dels arbres, hauria arrossegat aquell silenci com a la tardor arrossegava les fulles seques. Si hi hagués hagut gent als carrers, parlant i rient, haurien omplert el silenci que inundava aquell petit poblet. Si hi hagués hagut música tot seria diferent. Però es clar, allí de música no n’hi havia…

A la xemeneia de pedra negra per culpa del fum, hi havia un petit foc que gairebé no escalfava. Un home jove, ros, amb els ulls blaus, inexpressius i distants, estava de peu netejant les taules del solitari hostal. De sobte la campaneta de la porta va sonar i un individu morè va entrar i va tancar la porta curosament. El noi que acabava d’ entrar a l’hostal, es movia amb l’elegància desenfadada d’ un ballarí i amb la perfecta indolència d’un àgil gat. Tant que no semblava humà. Aquells dos nois eren els únics que sabien la veritat, la raó per la que havia començat aquella guerra. La guerra entre l’amor i l’odi, la llum i la foscor. Una veritat que a la vegada tothom volia saber, però tenien por a preguntar, tenien por de que la realitat fos tan terrible que després no els hi quedessin ganes per lluitar. És estrany, aquells dos individus tenien sobre ells la càrrega de ser els únics que sabien perquè havia començat aquella guerra, i en canvi estaven els dos xerrant, rient, bevent i sopant alguna cosa frugal. Tot seguit, el noi morè li va dir al hostaler: “Per què mai m’expliques de la teva infància?, jo te’n parlo molt de la meva.” Tot just dir aquelles paraules, se’n va penedir.

El rostre pigat del ros va canviar, el seus ulls abans gèlids i inexpressius, es van fer d’un blau intens i profund, el seu cabell, abans ros, es va tornar de color vermell foc. Ronald feia por.

William es va encongir a la seva cadira de fusta. Estava segur de que no hauria d’haver preguntat sobre la veritat i la infància del creador del gran conflicte. Havia fet enfadar a l’home més poderós del moment. Lladre, heroi, mag, artista i destructor. Si, Ronald havia començat la guerra. I ara fugia de les conseqüències.

Eva Zamora, 2º ESO

GRÀCIES a tots els nois i noies per la vostra participació!!

A Despierta Sant Cugat treballem dia a dia amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels nens i nenes que venen al nostre centre per tal d'ajudar-los a que puguin desenvolupar els seus talents i capacitats al màxim. Treballem de forma conjunta amb famílies i escola perquè pensem que és molt important que l’entorn més proper del nen@ s’impliqui i participi de forma activa en el desenvolupament personal, emocional, cognitiu i acadèmic dels infants.

Al nostre centre de psicologia, atenem als nens i nenes mitjançant un programa integral; tenint en compte les seves debilitats i fortaleses, el seu perfil cognitiu i nivell d'intel·ligència emocional. Duem a terme un programa de desenvolupament de les capacitats cognitives i habilitats, que dóna especial importància a la intel·ligència emocional. Mitjançant aquest programa es treballa amb els nens i nenes plantejant reptes i motivant-los per a l'aprenentatge, adaptant-lo al nivell de cada un, i realitzant modificacions a mesura que s'avança i es van obtenint èxits.

Perquè el talent que no es cultiva es perd.