Guarda i Custòdia. El peritatge psicològic

Un elevat percentatge dels casos que es duen a terme en l'àmbit de família fan referència a temes de guarda i custòdia , aquest tipus de peticions està en auge actualment.

Quan ens trobem en una separació conjugal i hi ha menors, es converteix en un procés una mica més complex ja que s'ha de decidir amb qui o qui va n a conviure els menor és i en quina mesura. En cas que la mediació familiar no de resultat - recurs no judicial per arribar a un acord - llavors és quan cal recórrer a l'informe pericial psicològic.

Es tracta d'un instrument que ajuda en processos perquè els òrgans judicials puguin prendre decisions. Aquest informe poden proposar-les parts o el mateix jutge, però, solen ser els advocats d i les parts que recomanen aquest instrument.

La nostra funció és la d'auxiliar a jutge, facilitant els coneixements especialitzats dels que requereix per poder prendre una decisió , de manera que aquest informe es demanarà amb la major objectivitat i imparcialitat possibles.

La nostra finalitat com a professionals és avaluar el nucli familiar atenent certs aspectes.

En els pares:

× Circumstàncies i història personal

× Conflicte parental

× Motivació i pla de parentalitat

× Interferències parentals com ara sobrecàrregues, conflictes d'invalidació, conflictes de lleialtats, pràctiques alienadores i parentificació

× Capacitats parentals i estils educatius

® Identificar les necessitats dels nens en període evolutiu

® Diferenciar les pròpies dels fills

® Cobrir necessitats bàsiques

® Capacitat de resolució de problemes

® Capacitat d'educar (valors, pautes ...)

® Estimular intel·lectualment (escolta activa, acceptació de responsabilitat, capacitat reflexió ...)

® Garantir procés socialització

® Capacitat nodrir emocionalment (protecció, seguretat, assertivitat, transmissió afecte ...)

® Capacitat empatitzar

× Avaluar si existeix patologia en algun progenitor i si interfereix en les seves capacitats parentals

× Coneixement de el menor i del seu estat d'ànim

× Avaluació de la relació paterno i materno-filial

En els menors:

× Avaluar àrees de atenció, concentració, comunicació i llenguatge

× Adaptació sòcia l i escolar

× Conflictivitat associada als intercanvis

× Imatge de competència parental preservada: Llistat de competència parental

× Implicació percebuda

× Llistat de preferència parental

× Autoconcepto i autoestima, seguretat / inseguretat i necessitat de suport

× Comprensió / incomprensió percebuda

× Interferències parentals

× Valoració de l'estat psicoevolutiu

× Percepció del conflicte parental

× Estudi de les relacions filio-parentals, vincle afectiu i tipus d'afecció

La manera en què obtenim tota aquesta informació principalment és mitjançant l'entrevista semi-estructurada amb els progenitors i d' una exploració a el menor i també d'una entrevista (depenent l'edat). No obstant això per poder donar suport i reforçar aquesta informació també comptem amb proves tant per als pares com per al menor , d'aquesta manera tindrem una visió molt més completa que ajudarà a comprendre el context i respondre adequada i objectivament a la petició que finalment ratificarem en vista oral i així el jutge pot determinar una resolució amb més coneixement .