Contes del Nadal

Aquest Nadal vàrem preparar un concurs molt especial, amb l'objectiu de fomentar la creativitat i habilitats verbals dels nois i noies. Havien de presentar un conte de Nadal original, totalment inventat per ells/es. El treball es podia presentar en català, castellà o anglès i el mínim d'extensió era de mig full din-A4 i el màxim un full sencer, podent afegir il·lustracions al final de la història, si es volia.

Les Categories participants van les següents:

A) 5 a 8 anys

B) 8 a 12 anys

C) 12 a 16 anys

Però finalment, es va haver d'afegir una categoria tecnològica ja que diversos alumnes d'Scratch Barcelona, van participar amb històries realitzades mitjançant la programació; opció que ens va semblar molt interesant però que vam haver de valorar desde una perspectiva diferent.

Entre els premis, es trobava la possibilitat de compartir, a través d'aquest mitjà, els treballs guanyadors.

A continuació tenim l'orgull de compartir amb vosaltres els contes de la Nerea Stanciu (categoria B), la Nuria Salvador (categoria C) i la Elsa Raneda (categoria tecnològica).

Nerea Stanciu (categoria B)

UN AMIGO POR NAVIDAD

Alguna vez te has preguntado que haríamos en Navidad si no tuvieramos contacto con nadie?

Pues cuenta la historia que la primera persona en el mundo lo vivió así...

-Hace mucho tiempo, en tiempos remotos, se acercaba la noche mas larga del año y la primera persona en el mundo la pasaría en soledad.

Veía a las manadas en grupo y con más de sus especies y esa persona estaba sola y llorando. Estuco así hasta que llegó la Navidad, se fue a caminar para buscar comida y encontró un cerezo y sintió con en otro lado había una presencia y un lazo que unía los dos mundos. Allí su corazón dio un salto y pensó.- Encontraré eso especial. - Pasó un año entero y el mismo día a la misma hora, esa persona encontró un lobo. Pasaron ese día juntos y de ahí viene el dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre.

Núria Salvador Dominguis (categoria C)

DEMANO FELICITAT

Uf! Ja arriba eh? Ja ve el Nadal i, amb ell, un munt d'infants i regals que no us podeu imaginar. Jo no sé exactament la quantitat de regals que pot arribar a haver-hi per Nadal, però sí que me'n puc fer una idea, jo i els Reis Mags de l'Orient. Com ja podeu intuir, sóc en Pare Noel i avui us explicaré una història que em va fer pensar molt durant l'any passat.

Com ja sabeu, la majoria de nens i nenes del món d'avui en dia, demaneu joguines, roba, ordinadors, mòbils, o tablets. A mi, els meus ajudants nadalencs, em porten milions i milions de cartes des d'arreu del món fins al Pol Nord, que és on visc jo.

Resulta, que entre totes aquestes cartes, me'n vaig trobar una especial. Estava bruta i arrugada i la lletra no s'entenia molt bé. Era d'un nen petit, de Síria, anomenat Ahmad. Ell no em va demanar ni jocs, ni roba, ni tecnologia. Em va demanar una cosa molt més profunda: felicitat.

En aquell moment, em vaig posar a pensar com un nen tan petit em podia demanar una cosa tan gran. I és que com ja sabeu, a Síria estan en guerra amb altres països i moren centenars de persones cada dia per la gana i la falta d'aigua. Els que sobreviuen, ho passen molt malament, patint per si moriran demà. Ells no són feliços com nosaltres. Els seus pares no els deixen demanar joguines perquè diuen que no hi ha temps per jugar, només per fugir.

Com ja us podeu imaginar, jo sol no puc fer canviar un món sencer, això només ho podem fer tots junts. Hem de pensar que són nens com vosaltres i, que no per néixer a un altre lloc, han de suportar tot aquell infern.

Li vaig enviar una carta a l’Ahmad, on deia que jo sol no li podia concedir felicitat, però que sí que tindria un petit, però molt important regal de Nadal. Li vaig enviar, des del Pol Nord, ànims i positivisme. Són dos coses més petites que la felicitat, però que podrien canviar una mica la manera de veure i viure el món a l’Ahmad.

Gràcies a que l’Ahmad va convertir-se en un nen energètic i positiu, va aconseguir canviar la manera com la seva família vivia la situació, convertint-se així, en una família feliç, tot i les seves circumstàncies.

Elsa Raneda (categoria tecnològica).

CONTE DE NADAL

Com aquest és un conte fet amb Scratch, deixem l'enllàç per tal que pogueu veure el seu treball. La Elsa està a cinquè de primària i és de l'escola Vinya del Sastret.

https://scratch.mit.edu/projects/356038446/