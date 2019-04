S'apropa un mes de juny mogudet. S'apropen dates com el 6 de juny, el 13, el 14 i 15 en que hi haurà fets que us aniré explicant en properes entrades amb tots els detalls que es mereixen. Però toca esperar!

Avui us vull parlar de la persona de referència. Qui és?

Quan ingresses a l'hospital per donar a llum el teu nadó sense vida, com és el meu cas, hi ha algú de l'equip mèdic que passa a ser la teva persona de referència.

No sé qui el tria, no sé si va a torns, no sé com ho decideixen. Però sempre hi ha una. Qui em coneix i ha parlat amb mi, sap de qui parlaré.

La Neus és una llevadora de l'hospital Josep Trueta de Girona. La Neus va estar els 3 dies que vaig passar a la sala de dilatació al meu costat.

Entrava i sortia, anotava coses al meu historial, em facilitava bates netes.

Em va acompanyar a la dutxa abans de posar-me de part.

Va plorar amb mi.

Va portar-me sucs d'amagat, perquè no vaig poder menjar res durant els 3 dies esperant el part.

Va ajudar-me a estar quieta mentre em punxaven l'epidural.

Va estirar-me quan em vaig marejar després de l'epidural.

Va riure amb mi (perquè 3 dies donen per molt) quan ens vam adonar que se m'havia desenganxat la via de l'anestèsia.

Vam parlar molt.

Va apretar-me la mà mentre jo feia força perquè naixés el meu fill.

Va fer-me estirar al llit per evitar que jo intentés aixecar-me a veure el seu cos abans d'hora.

Va estar a quirofan quan em van entrar a correcuita per treure'm la placenta.

Penso en la Neus molt sovint. Parlo de la Neus encara més sovint.

Tinc el seu telèfon. Me'l va donar l'Agnès, la mare de la Sira, una de les amigues del meu fill Ponç.

Penso a enviar-li un whatsapp, però alguna cosa m'atura. Penso "es recordarà de mi?" "Li molestarà tenir notícies meves?" "Li sabrà greu que no li hagi dit res fins ara?"

Sé que un dia, quan estigui més preparada, hi contactaré.

Perquè vull que sàpiga que em va ajudar molt. Vull que sàpiga que li estic molt agraïda. Vull que sàpiga que per a mi no va ser una persona de referència: per a mi, la Neus va ser un àngel.