Qui són?

Els abellots, abegots o vagarros són els mascles de l’abella de la mel. No treballen com les obreres, perquè la seva funció és fecundar la reina de l’eixam. Tenen el cos una mica més robust i, a diferència de les abelles, no tenen fibló.

Did you know Drone bees have larger eyes than worker bees

Què fan?

El paper dels abellots a la comunitat d’abelles és fecundar la reina perquè pugui posar ous i neixin noves cries. Una sola reina pot tenir molts abellots que la vulguin fecundar, però només ho aconseguirà un cada vegada.

The nuptial flight Drone bees mate with the queen in flight

Sortits de l’ou

Els abellots, com la resta d’abelles, neixen a partir d’un ou. Les obreres neixen al cap de vint-i-un dies, els abellots en triguen vint-i-quatre, mentre que les futures reines neixen al cap de setze dies de la posta de l’ou.

Crack yourself up What singer is the most popular among bees?

Bee-yonce

Un mal final

Els mascles tenen mala fi, perquè un cop han fecundat la reina, cauen morts. D’altra banda, quan arriba l’hivern, si hi ha escassetat d’aliments, la resta d’abelles els poden fer fora del rusc o, directament, matar-los, i així el rebost els dura més temps. Si les obreres poden viure fins a sis mesos, l’esperança de vida dels abellots no arriba als dos mesos.