Què són?

Una piga és una taca a la pell. Solen ser de color marró clar o fosc i planes, però amb el temps poden acabar tenint relleu i adoptar el color de la pell del voltant.

Per què són marrons?

Si miréssim una piga al microscopi hi veuríem moltes cèl·lules anomenades melanòcits, que estan carregades d’un pigment que es diu melanina. Aquest pigment és el responsable del color marró de les pigues.

Per què tenim pigues?

N’hi ha de dos tipus. Unes es desenvolupen quan som a dins de la panxa de la mare, i van apareixent durant els dos primers anys de vida. Aquestes s’anomenen pigues de naixement o congènites. Després hi ha les pigues que apareixen durant la infància i la joventut, a causa de l’exposició solar i de factors d’herència dels nostres pares.

El sol ens fa sortir pigues?

Sí, quan prenem el sol massa estona, sense roba o crema solar, també ens surten més pigues. Per això és tan important protegir tota la pell del sol, sobretot a la primavera i a l’estiu.

Qui en té més?

Les persones de pell blanca, o pèl-roges, solen tenir més pigues. Però les persones de pell bruna també en poden tenir moltes.

Les pigues canvien?

Les pigues de naixement i les que surten els primers anys de vida es van fent grans a mesura que creix el cos. Quan som adults, si una piga canvia de color, mida o forma, podria ser un problema mèdic i, en aquest cas, cal consultar el dermatòleg.

freckles: pigues body: cos the soles of our feet: la planta dels peus

palm of our hands: palmell de les mans everybody: tothom lots: moltes a few: molt poques