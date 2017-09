D’on s’obté el pernil?

Segur que ja ho saps: del porc. El pernil és la cuixa de l’animal. També hi ha pernil de la part de l’espatlla, que és la pota del davant.

Com es fa?

El pernil salat és un aliment cru. Les potes dels porcs es conserven en sal i després es deixen assecar i madurar fins que tenen la textura i el gust idonis.

Per què el pernil salat té tants noms?

Pernil serrà, pernil ibèric, pernil d’aglà… Hi ha molts tipus de pernil salat, però les diferències depenen de factors com la raça del porc, la manera com l’animal s’ha criat o en quina zona s’ha elaborat.

Per què alguns pernils són tan cars?

Perquè s’obtenen d’uns porcs que han sigut criats d’una manera especial, en llibertat, i alimentats amb un menjar que fa que, després, el pernil sigui més gustós.

Què és el pernil dolç?

És un pernil que s’ha cuit. En realitat, aquest nom no li escau gens, perquè no és dolç. Fins i tot pot tenir més sal que el pernil salat. Així doncs, n’hauríem de dir pernil cuit.

Spanish ham: pernil salat

At least: almenys

Flavour: gust

To slice: tallar, fer-ne llenques

