Heu sentit a parlar mai de la panera dels tresors? És una panera plena de materials diversos, que a priori semblen triats sense cap criteri i que haurien de convidar els infants a explorar i jugar. El cas, però, és que és la tria dels materials que formen la panera ha de ser feta a consciència i ha de seguir unes normes bàsiques.

La panera dels tresors és un joc d’exploració per a nins a partir de 6 mesos. Conté objectes de materials molt diversos i té com a objectiu afavorir un bon desenvolupament de tots els sentits, que es van afinant i especialitzant en els primers mesos.

DESENVOLUPA ELS SENTITS

Els infants exploren els diferents materials i en descobreixen les característiques a través dels sentits, així poden notar les diferències de textura, de pes, de forma o de color, entre d’altres.

El tacte: amb la forma, la textura, el pes i la temperatura dels objectes.

L’olfacte: amb la varietat d’olors.

L’oïda: amb la percussió, la fricció, el cruixit o l’absència de so.

El gust: amb la varietat de gustos (dolç, àcid, amarg, salat).

La vista: amb el color, les dimensions, la forma, la brillantor.

Desenvolupa, a més, la capacitat de concentració i atenció focalitzada i la coordinació ull-mà-boca; participa en l’estructuració del pensament; potencia la llibertat, l’autonomia en l’acció i l’actuació al propi ritme.

Aquest joc també permet la intervenció de l’adult, que pot oferir altres maneres de percebre els objectes, de combinar-los (per exemple ficant-los i traient-los l’un de l’altre) o treballant nocions com la distància.

La panera dels tresors és un joc adequat per començar a treballar des que l’infant pot mantenir-se assegut a terra, que sol ser als sis mesos. A partir dels 12, les necessitats del seu desenvolupament evolutiu i maduratiu canvien i la panera es pot anar transformant en una proposta de joc heurístic.

ELABORACIÓ

Necessitam una panera sòlida (d’uns 35-40 cm de diàmetre i uns 8 cm d’alt), estable, plana, sense nanses i que hi puguin caber més de 60 objectes. Els que hi posarem seran de diferents materials. Col·locarem la panera a un lloc al qual l’infant pugui accedir sense ajuda i on no hi hagi molts distractors.

És molt important que els objectes estiguin ben nets perquè l’infant els explorarà primer amb la boca, que és la primera via de coneixement. A més, no han de ser perillosos, han de ser prou resistents i ens hem d’assegurar que no se’ls pugui enviar. També és important presentar la panera d’una manera atractiva i amb els objectes ben distribuïts i s’ha de renovar el material que es malmeti, substituint el que no desperti interès i rentant els objectes sempre que sigui necessari.

Els adults no intervindrem en les accions, només farem d’observadors mentre el nin jugui amb la panera i observarem quins materials prefereix més o quins són els seus interessos. Tot i que renovarem alguns objectes, sempre n’hi deixarem alguns que conegui. Els objectes nous tenen com a objectiu fer que el nin continuï tenint interès pel joc i l’experimentació.

Per què és un bon recurs una panera dels tresors? Perquè ajuda a potenciar la diversitat, l’acumulació d’informació, l’aprenentatge i el coneixement de l’entorn, a més de la descoberta d’un mateix, l’aprenentatge de nous moviments i habilitats... i els dona autonomia, ja que són ells mateixos els que trien l’objecte.

Quan comencen a jugar amb els objectes de la panera, els infants agafen els que tenen més a prop o els que són més atractius. A poc a poc va creixent l’interès per altres objectes que tenen altres qualitats, els manipulen, els mosseguen, els succionen, hi juguen, els sacsegen, els fiquen i treuen, els tiren… Tot això amb el moviment del seu cos i experimentant els primers sons de la parla amb els balbucejos.

OBJECTES

Què hi podem posar? La podem omplir d’objectes naturals, objectes de materials naturals, de fusta, metàl·lics, de roba, de paper, cartó i vidre.

Objectes naturals: fruites (llimona, poma, magrana…), castanyes, pinyes, pinyons, elements de la mar (copinyes, cargols de mar…), taps de suro, diferents tipus d’esponges.

Objectes de fusta: capses petites, una cullera, tambors petits, un ou de fusta, daus, castanyetes, espàtula, pinces de la roba.

Objectes de materials naturals: pinta, pilota de llana, raspall de dents, pinzells.

Objectes metàl·lics: claus, clauers, una tassa, culleres, llaunes, anelles, cadenes, una campana.

Objectes de roba: una cartera, una pilota de tennis, una cremallera, bosses petites amb herbes aromàtiques, cintes de diferents textures, una bossa de pell, un ós de peluix.

Objectes de paper i cartó: una caixa, una llibreta, paper de vàter i de cuina.

Objectes de vidre: pots, un mirall, botelles.