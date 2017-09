Una de les coses que més estarrufen un pare és poder contestar una pregunta al seu fill. De fet, ens satisfà tant que som capaços d’inventar-nos els raonaments més inversemblants, això sí, amb un posat ben seriós, com si fóssim tertulians. Encara recordo les biografies detallades que m’inventava sobre tots els pirates més famosos davant la cara embadalida del meu nen. Amputacions, saquejos, traïcions, tot era un batibull indigest que escampava amb la suficiència del que sap que no el poden rectificar. També recordo el primer dia que vaig rebre un tast del que em vindria. “Papa, això que m’estàs explicant de Barba-roja ja li va passar a Barbanegra la setmana passada”. Aquell dia em vaig adonar que tenia un nen que no només tenia una fam insaciable de coneixement sinó que també gaudia de molt bona memòria.

Ara ja fa un temps que, quan el veig arribar amb aquell posat inquisitiu que tant conec, em curo amb salut. Mai sé per on em sortirà, si em preguntarà per l’origen del Big Bang, la Revolució Russa o el motiu pel qual els xinesos escriuen diferent. Sigui el que sigui, sempre intento guanyar temps. “Fill meu, aquesta és una pregunta molt interessant. Si em dones cinc minuts te la respondré encantat, prefereixo pensar una mica per contestar-te tal com et mereixes”. I tot seguit em tanco amb balda al lavabo i trec la meva arma secreta: la Wikipedia.

Sí, amics, la Wikipedia és la pàgina més vista del meu ordinador, fins i tot més que l’ Sport o el ¡Qué Me Dices! Hi ha dies que pateixo per si em truquen i em fan pagar un extra de tant que la faig servir. Allà, assegut a la tassa del vàter, m’he culturitzat com mai, he après totes les teories sobre la conspiració per matar Kennedy, la conquesta de l’espai o sobre com copulen les balenes. No m’ha fallat mai, ho sap tot i tot t’ho explica de manera generosa i desinteressada. I un cop tip de coneixement, només em cal estirar la cadena i baixar les escales solemnement cap on m’espera un nen assedegat de coneixement i pendent de la més mínima contradicció. O sigui que si teniu un marrec a casa, feu-me cas, feu una contribució econòmica per assegurar la viabilitat de la Wikipedia. Serà la millor inversió de la vostra vida.