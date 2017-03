20 raons per fer-se el llit

Missatge adreçat als menors d’edat que tinc a càrrec (MEC), amb amor i amb la voluntat de no tornar a parlar mai més d’aquest tema.

1. Perquè a casa qui es queda tot el dia aquí pencant per pagar el wifi, el Netflix i els campaments d’estiu és servidora i els llits desfets em desconcentren i si em desconcentro no puc pencar ni pagar el wifi, el Netflix i els campaments d’estiu.

2. Perquè, com va dir la tieta Pau, l’ordre material és ordre mental i se non è vero, è ben trovato, però segur que è vero que la tieta Pau sempre té raó.

3. Perquè en fer el llit els tendons fan uns estiraments de qualitat inigualable.

4. Perquè la metafísica dels llençols implica netedat i absència d’arrugues.

5. Perquè vam quedar així, coi!

6. Perquè entrenar-se a fer el llit és un exercici de disciplina espiritual que riu-te’n tu dels budistes.

7. Perquè a la vostra progenitora li fa il·lusió i amb això ja n’hi hauria prou, tot i el xantatge emocional implícit i gens dissimulat.

8. Perquè si als catàlegs de mobles no apareix ni un llit desfet per alguna cosa deu ser.

9. Perquè sí que vam quedar així, coi!

10. Perquè, quina gràcia té ficar-se dins un llit desfet? Cap, ja us ho dic jo, cap ni una.

11. Perquè així pots somiar en quan toquis el dos de casa i puguis tenir el llit desfet tot el dia.

12. Perquè a casa vivim a la línia entre el caos i l’ordre civilitzat, més tirant cap al caos, i el gram que equilibra la balança cap a l’ordre civilitzat són uns quants llits fets, si és possible, sense remugar.

13. Perquè tampoc costa tant, que ho he cronometrat i només són 47 segons.

14. Perquè fer-se el llit implica el plaer de, més endavant, desfer-lo, però abans cal fer-lo, abans cal fer-lo.

15. Perquè així no es veuen les arrugues i rebrecs dels llençols de sota.

16. Perquè començar el dia fent feliç la vostra progenitora fa que estigui de més bon humor i que no rebi amb tanta brusquedat segons quina notícia acadèmica que porteu en tornar de l’escola o l’institut (consell altament recomanable en acabar les avaluacions).

17. Perquè algú va inventar-se el refrany “Si vols estar ben servit fes-te tu mateix el llit”, que no vol dir altra cosa que el fet de fer-se el llit incrementa la productivitat, la intel·ligència i l’èxit social (d’acord, he exagerat, però, i què).

18. Perquè al matí cal activar el rec sanguini fent descendir el crani i el tronc, estirant els braços, movent mans i dits, molt bé, molt bé, perfecte, tornem els braços a la posició inicial i aaaara el crani el tronc pugen, pugen, pugen.

19. Us ho juro, per l’ànima de la Bree van de Kamp, que sí que vam quedar que us el fèieu abans de marxar a escola, caguntot.

20. Perquè ho dic jo i punt.